Магия секса. Стало известно, как организм подбирает нам партнёров

Для того чтобы выбрать потенциального партнёра для секса, нам требуется всего несколько секунд. К такому выводу пришёл психолог Роберт Курцбан из Университета Пенсильвании. Влияние запаха, голоcа, внешности и других факторов срабатывают за несколько секунд. При этом то, что мы зачастую называем "зовом сердца", — унаследованный из детства собирательный образ матери и отца.

Тяга к стервам

Если родительские отношения были, как говорят психологи, в формате "качелей", когда мать с отцом всё время ссорились и выясняли отношения, то и ребёнок в будущем подсознательно будет стремиться к такой модели отношений.

— Даже когда человек встречает адекватную женщину и она по всем параметрам подходит ему для гармоничных отношений, оказывается, что ему с ней скучно, "не возбуждает — и всё". Поэтому, как только появляется женщина, связанная с детскими травмами, он снова "заводится", — объясняет семейный психолог Светлана Бояринова.

По мнению специалиста, из этого порочного круга можно выйти, только если поработать с психологом и сексологом, сознательно отнестись к своей проблеме. Ведь в таких случаях в человеке борются бессознательное и рациональное начала и от того, какая сторона победит, зависит его судьба.

Поиск противоположностей

"Коротышка и дылда", "Увалень и электрическая щётка", "Толстая и худой"— такие сочетания пар, разных по росту, темпераменту и другим характеристикам, говорят о подсознательном выборе партнёра и желании улучшить свой род.

— Иногда геном думает за человека и сталкивает его с партнёром, который, по мнению общества, ну совсем ему не подходит. Когда миниатюрный парень выбирает себе, условно говоря, дылду, все посмеиваются. Но с точки зрения природы он прав, — отмечает психолог Алексей Рощин. — Таким образом он хочет улучшить гены своих будущих детей, компенсировав то, чего у него не хватает. Это как ключ и замок.

Запах тела

Выбор партнёра по запаху происходит за долю секунды, человек не успевает этого даже осознать. Специалисты рекомендуют не выбирать партнёра, когда вы употребляете противозачаточные.

Учёные предостерегают, что современная контрацепция и парфюмерия способны сбить с толку и заставить выбрать не того партнёра. Гормональные противозачаточные меняют заложенное природой восприятие запахов. При приёме таких препаратов женщина начинает желать мужчину, который с ней несовместим. Выйдя замуж и решив завести ребёнка, женщина бросает контрацептивы и понимает, что выбрала "не того", что он "не так пахнет".

Голос соблазнителя

Специалисты отмечают, что тембр голоса влияет на оба пола как дополнительный возбудитель. Психолог Паскаль Буайе пишет, что "женщины, подобно самкам многих видов лягушек, склонны предпочитать партнёров с глубоким низким голосом, а не с тихим тенором".

Сексологи пришли к выводу, что за лучшим сексуальным партнёром не обязательно ехать за тридевять земель. Ваш избранник может жить в соседнем дворе и быть похожим на родителей.

— Любимый человек — это как уютный дом, из которого не хочется выходить, это сочетание так называемых трёх оргазмов — сердечного, мозгового и телесного, — отмечает Наталья Толстая. — В нём есть что-то до боли родное, вас не только влечёт друг к другу, но у вас и общие темы, одинаковые вещи, о которых вам рассказывали родители. Встретил такого — и пропал. И счастлив.

По мнению эксперта, если убрать из секса сердечное и мозговое измерение, останется физиология, на которой далеко не уедешь, а если уедешь, то в страну стресса и несчастья.