Тайные знаки страсти. Что означают ваши сексуальные фантазии

Лайф разобрался, что же на самом деле кроется за тайными желаниями ваших сексуальных партнёров.

Хотите узнать партнёра получше? Поговорите с ним о сексе! Пикантные подробности могут не только удивить своим разнообразием, показаться иррациональными и даже аморальными, но и расскажут многое о характере и особенностях личности того, кто находится рядом.

Задуматься о сексуальных фантазиях своих партнёров в первую очередь стоит тем, кто решил связать себя постоянными отношениями. Семейный психолог Александра Алексеева отмечает, что когда люди не состоят в серьёзных отношениях, то и проблем с тайными желаниями не возникает. А начинаются они тогда, когда люди решают начать жить друг с другом или даже вступить в брак. Если фантазии не дают покоя одному из партнёров, то с большой долей вероятности можно предположить, что с отношениями происходит что-то тревожное. В этом случае качество секса — это лакмусовая бумажка будущего пары.

Групповой секс

Если партнёр невзначай предложил подключить к сексу третьего или поучаствовать в свингерской вечеринке, это значит, что ему не очень комфортно.

— Чтобы спасти отношения, не мешает углубиться в тему и понять, чего же именно не хватает твоему партнёру. В этом случае не стоит сразу впадать в ревность, лучше выяснить, какие у этого третьего должны быть качества или функции. Если ценность отношений велика, то искать способ удовлетворить эти потребности вдвоём, — говорит Алексеева. — Желание третьего — это попытка достроить своего партнёра до идеального.

К слову, это надо иметь в виду и тому, кто решил присоединиться к семейной паре.

Если в фантазиях о сексе вдруг фигурируют несколько партнёров, то это говорит о необходимости подтвердить самому себе собственную значимость. Причиной таких фантазий чаще всего становятся: отсутствие успеха на работе, финансовые трудности или кризис среднего возраста у мужчин. "Фантазии о сексе впятером — это иллюзия всемогущества, — говорит психолог. — У женщин, наоборот, такие фантазии, как правило, связаны с отсутствием востребованности у мужчин".

Секс с сантехником или учительницей

За желанием переспать с учительницей, медсестрой, сантехником или водителем, отмечает психолог, как правило, стоит желание выйти за рамки. Такие мысли, по её словам, чаще всего возникают у тех, кого "заела" рутина. Им нужно получить заряд бодрости, лёгкости и вернуть себе ощущение радости жизни.

— Сильно насторожиться нужно в том случае, если внешний антураж в сексе вдруг стал играть главную роль, — отмечает психолог. — Самым яркий пример — отказ женщины в сексе, если мужчина не подарил цветы или не так поухаживал. У мужчин избегание секса может проявляться, если партнёрша не накрашена или попросту не в том белье.

Это означает, что партнёр является своеобразным манекеном в сексуальной фантазии. То есть желают не его, а персонажа из грёз. Чтобы не зацикливаться на сексе, можно попросту вспомнить о любимом деле или найти новое хобби.

Подчинение

Желание быть связанным, наказанным, а иногда и вовсе униженным на деле говорит о скрытом неумении получать удовольствие. "Человек не может позволить себе открыто проявлять свои сексуальные импульсы, — утверждает психолог. — Если речь идёт о женщине, значит, ей кто-то когда-то внушил, что желание секса — грязно и пошло". Иногда причиной столь странных фантазий могут быть и детские травмы, когда любящие родители частенько наказывали собственное чадо.

— В этом случае, — говорит Александра, — человек вырастает с убеждением того, что настоящая любовь обязательно должна ранить. Человек считает, что "бьёт — значит любит". При этом потребность в амбивалентных эмоциях проявляется не только в сексе. Такие люди склонны искать драму везде: в отношениях, на работе и даже в магазине. Это верно для обоих полов, но у женщин проявляется гораздо чаще.

В мире, где от мужчин требуют быть "каменной стеной" и на работе, и дома, представители сильного пола ищут возможность почувствовать себя слабыми, зависимыми, расстаться с обязанностью что-то решать. Именно это в итоге может перерасти в столь пикантную сексуальную фантазию.

Доминирование

Знаменитая книга "50 оттенков серого" сделала фантазию о доминировании весьма расхожей в массах. Но на деле истинных доминантов не так и много. Доминирование чаще всего встречается у женщин. Это признак подавленной агрессии, которую им запрещают проявлять с самого детства. Например, нельзя бить мальчиков, нельзя играть в футбол, нельзя заниматься боксом. Именно из той, чьё чувство агрессии было подавлено, чаще всего рождается садистка. У мужчин доминирование встречается гораздо реже, хотя бы потому, что естественная агрессия искусственно не подавляется обществом. Но если встречается, то причину надо искать в прошлом, говорит психолог

Партнёры своего пола

— Для людей с традиционной ориентацией гомосексуальные фантазии могут стать непонятным сюрпризом, — говорит Алексеева. — Однако такая фантазия весьма распространена. На деле это может говорить о недостатке мужественности или женственности, который проявляется таким образом. Качества того партнёра, который появляется в сексуальных фантазиях, — это именно те качества, которых не хватает тому, кто об этом фантазирует.

Секс на публике

В основе эксгибиционизма лежит внутренний запрет на проявление сексуальности.

"Таким образом взрослый человек пытается сказать всему миру: "Смотрите, у меня есть секс!" — объясняет психолог. — Это чувство сродни тому, когда подростки только начинают встречаться и постоянно на публике держатся за руки, тем самым демонстрируя окружающим, что достаточно повзрослели, чтобы иметь взрослые отношения".

По её словам, систематическая реализация таких фантазий весьма опасна, так как заставляет взрослого человека подсесть на так называемый адреналиновый секс. Для получения удовольствия градус остроты ощущений придётся постоянно повышать, и хорошо, если это закончится простым арестом после секса в публичном месте. Куда хуже, если удовольствие от секса в спальне при этом совсем пропадёт.

Самые "популярные" скелеты в шкафу

В одном из крупнейших исследований "Скажи мне, что ты хочешь" специалист по сексуальной психологии Джастин Лехмиллер приводит весьма занятную статистику. Он отмечает, что среди респондентов о сексе втроём хотя бы раз мечтали 95% мужчин и 89% женщин.

Бóльшее количество участников постельной сцены крутилось в головах меньшего количества опрошенных, но результаты всё равно впечатляют: 83% мужчин и 74% женщин хотя бы раз в жизни думали о сексе с четырьмя и более партнёрами. В "открытых отношениях" или попросту в постели с другими партнёрами регулярно представляли себя 79% мужчин и 62% женщин. Более половины опрошенных (58%) хотели бы понаблюдать, как их партнёр ублажает кого-то ещё.

И это не все "сюрпризы" исследования: хотя бы раз переодеться или сменить пол во время постельной сцены хотели бы 59% женщин и 26% мужчин.

Конечно, всё это можно было бы списать на чрезмерно раскрепощённые умы американцев, ведь именно они принимали участие в опросе. Однако исключением не стали и россиянки. По данным опроса, лёгкое подчинение также находится в топе желаний. В роли "рабыни" себя представляли 20% опрошенных. Ещё 17% мечтают о сексе в необычных местах.

А вот рассказать своему партнёру о пикантных фантазиях решаются не все. Лишь 44% женщин и 38% мужчин решились на такое откровение. Интересно, что тем самым, говорится в опросе, мужчины пытаются уберечь любимую от обиды. Но всё же российским мужчинам можно спать спокойно: главным героем фантазий 60% женщин остаётся их любимый мужчина.