Распутный гормон. Почему женщины чаще попадают в сексуальную зависимость

Учёные открыли, что склонность к изменам — чаще всего это не половая распущенность, а результат нарушений в мозге, который воздействуют на гормоны, и человек становится их заложником. И оказывается, чаще такому нарушению подвержены женщины.

Только недавно стало известно, что причина половой распущенности — гормон окситоцин. Оказалось, что гены, ответственные за его производство, у людей с нарушениями вырабатывают его выше нормы. Избыток толкает людей на постоянный поиск новых сексуальных партнёров.

Механизмы поведения у людей с гиперсексуальным расстройством очень напоминают то, как ведут себя наркоманы. У определённого процента людей вырабатывается зависимость, из-за которой у человека начинаются проблемы с социумом. Для того чтобы нормально себя чувствовать, человеку с гиперсексуальным расстройством нужно постоянно расширять круг половых партнёров.

В общественном мнении прижился стереотип, что к "гиперсексуальному расстройству" склонны в первую очередь мужчины. Казалось бы, харассмент — лишнее тому доказательство, но нет. Большинство расстройств, по словам специалистов, наблюдается у женщин.

— Окситоцин больше влияет на женщин, так как у мужчин он вырабатывается только во время полового акта, и то в зависимости от "умений" партнёрши, — отметил сексолог и психолог Александр Полеев. — У женщин же он находится в крови постоянно в том или ином количестве. Поэтому женщин после активной выработки окситоцина во время полового акта потом непреодолимо тянет к партнёру.

Эксперт делает акцент на том, что окситоцин — женский гормон. Кроме того, по его мнению, женщины ради "новых доз" окситоцина готовы идти с этим партнёром на любые секс-эксперименты или девиации. Психологическая привязанность только усиливает действие гормона, если же её нет — женщина стремится к расширению круга партнёров.

Врачи планируют лечить гиперсексуальное расстройство медикаментозно, но пока вопрос тщательно изучается. Исследователи считают, что даже переизбыток окситоцина, превышающий норму на два-три процента, может стать причиной развития тяжёлых форм депрессии и шизофрении.

Но и низкий уровень окситоцина чреват расстройствами как физиологическими, так и социальными, ведь именно он повышает доверие людей друг к другу и помогает мужчинам и женщинам создавать семьи.

— Однажды учёные нашли эффективное средство от обжорства и лишнего веса — для этого они стали блокировать каннабиоидные рецепторы, которые как раз и толкают нас к потреблению сладкого и жирного, а также к перекусам после шести вечера. Действительно, испытуемые начали худеть, но через некоторое время проявился побочный эффект — некоторые из участников эксперимента покончили жизнь самоубийством, потому что начали себя чувствовать глубоко несчастными, — поделился эндокринолог Юрий Потешкин.

Сейчас учёные работают над поиском баланса для лечения гиперсексуального расстройства, чтобы не навредить медикаментозным вмешательством.

Согласно статистике, гиперсексуальных людей на Земле около 5–6 % от общего населения, то есть в районе 500 миллионов человек.