Правила съёма. Чем мужской пикап отличается от женского

Пикап, то есть искусство соблазнения без построения перспектив долгосрочных отношений, традиционно считают привилегией мужчин. Но психологи опровергают этот стереотип. Девушки тоже хотят быть активными, соблазнять, бросать, записывать в блокнот свои победы, играть чужими чувствами. Женский пикап сильно отличается от мужского — и по целям, и по последствиям.

Слабые места

Слабое место женщин — любовь к комплиментам. В повседневности мужчины скупы на них, и, когда пикапер купает девушку в приятных словах, она моментально тает, так что можно с ней делать всё что угодно.

— Только 10 процентов мужчин на моих тренингах могут что-то выразить через комплименты. Они отображают реальное положение дел в обществе. После множества комплиментов пикапер переходит к быстрым обещаниям. Девушки ведутся на золотые горы, — рассказал психолог и блогер Дмитрий Сорока.

Стоит напомнить, что ещё одно слабое место представительниц слабого пола — доверчивость. Природа так распорядилась, что в организме у женщин больше гормона окситоцина. Ещё в 2016 году учёные из Китая и Германии провели исследование, которое показало, что вследствие воздействия этого гормона у женщин формируется позитивное впечатление о незнакомцах. Из-за этого они часто и становятся жертвами проходимцев.

Слабое место мужчин — самолюбие. Всё, что касается денег и состоятельности мужчины в постели, — рычаг, через который на представителя сильной половины легко воздействовать.

— Мужчина теряет голову, когда женщина считает его единственным на свете. Девушка-пикапер точно знает: если она хочет заполучить мужчину, не нужно ни в коем случае говорить при нём о другом, тем более хвалить его, — отметил Дмитрий Сорока.

Ещё одна из мужских фобий — страх, что тебя бросят. Каким бы напыщенным и самоуверенным он ни был, бросьте его, и это просто растопчет его самооценку. "Кого она нашла? Разве он лучше меня?!" — будет навязчиво вертеться в его голове.

Методы съёма

Психолог Наталья Толстая отметила, что мужской и женский подходы к знакомству в корне отличаются. В определённом смысле это отработка социальной модели поведения в игре.

— Мужчина делает ставку на самоуверенность, крутость, непогрешимость. Он будет говорить только о том, что женщина хочет услышать. Один неловкий шаг для него равносилен провалу, в этом и его слабость, — пояснила психолог. — У женщин всё наоборот: прекрасный пол любит косить под слабых. К примеру, покупает она бутылочку газировки, делает вид, что не может открыть, подходит к нему, просит помочь. Он пожимает плечами, открывает. А ещё она может пролить на него напиток случайно, потом извиниться — контакт завязан. Другой вариант — "случайно" столкнуться, уронить какой-нибудь предмет одежды.

Есть также мнение, что методы соблазнения важны только для мужчин, а женщины наделены всем нужным от природы.

— Женщине проще соблазнить мужчину, потому что он, собственно, на секс и нацелен, в отличие от женщины. Для мужчины секс — безусловный рефлекс, для женщины — условный, то есть сформированный в ходе социальной жизни. Для женщины секс не имеет такого значения, как для мужчины, ей важнее понимать, что она не одна и что о ней хотят заботиться, — отметил психолог Алексей Рощин.

Секретные техники

По мнению экспертов, существует несколько популярных техник. Одна из них — техника забалтывания, представляющая из себя small talk, разговор о пустяках, забавные истории, которые незаметно переводят беседу в интимный регистр. Её чаще используют мужчины.

Другой метод — продолжительный зрительный контакт. Его используют как мужчины, так и женщины. Но большинству девушек он дан от природы, тогда как мужчинам-пикаперам приходится долго и упорно тренироваться перед зеркалом.

Отлично работает с мужчинами метод тотального игнорирования. Сначала девушка, сидящая с подругой, кидает на вас взгляд, поправляет причёску, а потом ведёт себя так, будто вас и нет. Пара мгновений — и вы у неё на крючке.

BFD (Boyfriend destroyer) — мужская НЛП-техника, которая разрушает интерес девушки к своему парню и переводит его на пикапера. Действует как наваждение. Обычно пикапер работает на максимуме своих возможностей, но короткое время. Главное — достичь цели, остальное неважно.

И есть ещё одна техника, которую девушки редко используют, зато среди мужчин-пикаперов она очень популярна. Это "техника техник". Про неё любят рассказывать инструкторы по пикапу. "Полевой тест" — тестирование новых техник на максимальном количестве женщин самого разного возраста и социального происхождения.

— Мужской пикап более циничен. Мужчина чаще всего компенсирует неудачи в других сферах, тогда как девушки учатся быть менее зажатыми и скованными социальными условностями, которые им с детства прививает общество, — отметил Дмитрий Сорока.

Эксперт добавил, что все эти техники — "детский сад". Самый главный козырь мужчины — реализованность и состоятельность, мужественность и чувство юмора. Если это есть в наличии — от девушек отбоя не будет.

Цели пикаперов

По мнению экспертов, многие девушки идут в пикап, чтобы отвлечься от прошлых отношений и почувствовать, что они не одни.

— В пикап идут мужчины, испытывающие трудности с коммуникацией, теряющиеся перед женщинами, прошедшие несколько романов, которые не дошли до постели, — отметила Наталья Толстая. — Женщины идут, чтобы забыть своего бывшего, чтобы раскрепощённо разговаривать с мужчинами.

Для кого пикап опаснее?

Пикап — весёлое времяпрепровождение до поры до времени. Рано или поздно постоянное стремление к чемпионству оборачивается неприятностями. По мнению экспертов, для женщин пикап опаснее, чем для мужчин.

— Я ещё не встречала одинокого старого пикапера, — рассказала Наталья Толстая. — Если мужчина подсел на это дело, он всю жизнь может вести такой образ жизни. И всегда он в постели будет не один. Другое дело — женщины. 70% вчерашних пикаперш обращаются за помощью к психотерапевту.

Другая крайность, когда женщина ожесточается и становится циничной.

— Это полное опустошение. Стерва, как мёртвая корова, сколько ни коли — ей не больно. Из-за пресыщенности теряется ориентир, у человека пропадает вкус к жизни, ощущение себя. А важно быть "вкусным" человеком. Вкусной женщиной, вкусным мужчиной, — отметила психолог Ольга Твардовская.

Эксперты также отмечают, что сама природа распорядилась, чтобы сделать мужчин и женщин неравными игроками в этой игре. Пикап рассчитан на ощущения здесь и сейчас, для него не существует будущего. Но если мужчина легко может так жить, то женщина — нет.

— Для женщин секс более серьёзная штука. Даже если она вся из себя свободная, она всё равно будет думать о будущем: "А что, если будет ребёнок? А что, если..." — размышляет психолог Алексей Рощин. — Мужчине проще. Он вообще может через много лет узнать, что у него есть ребёнок.

Эксперты отмечают, что для женщин пикап в первую очередь стремление к равноправию, но эта игра чаще всего является лишь ступенью к достижению других целей — повышению самооценки и поиску подходящего партнёра для создания крепкого союза. Если такой находится — пикап отходит на второй план.