Секс в прошлом. Какие интимные гаджеты были у наших прабабушек

Первый секс-шоп появился в Москве в 1992 году. Но секс-игрушки известны с античных времён. Лайф выяснил, какие гаджеты существовали сотни и тысячи лет назад.

Фаллоимитаторы

На выставке Эроэкспо-2019 историк и журналист Андрей Кон отметил, что данные фаллоимитаторы, скорее всего, использовались не с целью удовлетворения женщин, а в религиозных обрядах.

— В некоторых племенах считалось, что девственная плева — это граница между нашим миром и загробным. Если мужчина будет совершать первый половой акт в жизни женщины, его может "засосать" в загробный. Поэтому шаманы или повитухи пользовались вот такими имитаторами, чтобы уберечь мужчин и помочь женщинам, — отмечает Кон.

В Древней Греции, Египте и Риме фаллоимитаторы делали из дерева, кости и камня. А для лучшего скольжения смазывали оливковым маслом. В античные времена этой секс-игрушкой пользовались не только женщины, но и мужчины.

В 2005 году археологи обнаружили в Германии несколько артефактов, которые по форме очень напоминают мужской половой орган. Предмет очень хорошо отполирован: не имеет ни зацепок, ни острых краёв. По мнению учёных, данный артефакт — древний фаллоимитатор, которому более 26 000 лет.

Шарики

Сегодня вагинальными шариками пользуются многие женщины, чтобы тренировать интимные мышцы или как-то развлечь себя в обычной жизни. В Древнем Китае нефритовые бусы помогали богатым мужчинам и императорам выбирать себе жену. Шарики вводились в половые органы женщины, а затем их пытались вытащить "бусина за бусиной". Если интимные мышцы были крепкими настолько, чтобы удержать шарик внутри и порвать нить, женщина подходила вельможам или императору. Если нет — на хороший брак она не могла рассчитывать.

Вибраторы

Некоторые историки считают, что первый вибратор придумала Клеопатра. Якобы её слуги загоняли в колбу злых пчел, которые жужжали и бились о стенки колбы, создавая вибрацию. По словам Александра Кона, эта история — миф, который был выдуман учёными, поддерживающими стереотип о похотливости и интимной ненасытности Клеопатры. Никаких прямых доказательств о таких играх императрицы не было.

В XVIII–XIX веках женщины обращались к врачам с диагнозом "истерия". Особо нервные и вспыльчивые дамы платили деньги за то, чтобы им делали массаж внешних половых органов, который, как считалось, успокаивает нервы. Врачам приходилось по 20–40 минут массировать женщин, пока те не достигали оргазма, называемого припадком, а потом уходили довольными. Но в 1869 году врач Джордж Тейлор, устав от потока пациенток, изобрёл первый в мире вибратор и перевернул жизнь миллионов женщин.

В начале ХХ века врачи считали, что с помощью вибраторов можно избавиться от множества болезней, от глухоты до бессонницы, — укрепить нервную систему, улучшить состояние кожи и тонус мышц, активизировать кровообращение. Поэтому вибраторы рекламировались в газетах, их выписывали как лекарства и продавали всем желающим. Но уже в первой четверти столетия появились порнофильмы, где вибраторы использовались для утех. После этого их стали продавать тайком и только в специализированных местах.

Кстати, в СССР вибраторы были, но их называли массажёрами. Достать гаджеты было сложно, но можно: через знакомых или спекулянтов.

Мужские "штучки"

Несколько столетий назад считалось, что семяизвержение у мужчин лишает их сил и здоровья. Поэтому были изобретены антиэрекционные кольца, внутри которых находились шипы. Мужчина надевал кольцо на половой орган — если возникало возбуждение, то шипы больно впивались в орган и убивали эрекцию. Так юноша мог сохранить своё семя для более важных дел.

Для лечения геморроя в конце XIX века был изобретён 12-сантиметровый "ректальный расширитель". Почти до 40-х годов прошлого столетия этот предмет продавался в аптеках, но его запретили, сославшись на то, что покупатели обманывают и никакого геморроя у них нет, а расширитель они покупают для своих интимных игр.