Полезные измены? От чего спасает неверность

Учёные в ходе многолетнего исследования выяснили, что секс для человека нечто большее, чем удовольствие и способ размножения. Более того, оказалось, что иногда измены — способ спасти свою жизнь и сохранить ДНК.

Приятное с полезным

Ещё несколько лет назад учёные из Британии, проанализировав данные о смертности среди тысячи мужчин среднего возраста на протяжении более чем десяти лет, выяснили, что среди тех, у кого было больше оргазмов, уровень смертности ниже в два раза.

Вслед за ними американские учёные доказали, что у людей, склонных к воздержанию, вырабатывается на 30% меньше антител, ответственных за борьбу с инфекцией, чем у тех, кто не отказывает себе в удовольствии. В результате сексуальные аскеты чаще болеют простудой и гриппом.

Эти исследования напомнили об открытии американки Беверли Уиппл, сделанном ещё в 70-х, о том, что во время секса уровень гормона окситоцина в крови повышается в пять раз. А это благотворно влияет на сосуды, нормализует давление и снимает боль, особенно эффективно при мигрени. Сексологи, однако, отмечают, что секс сексу рознь и многое зависит от субъективных представлений об идеальном партнёре.

— Безусловно, качество секса зависит от выбора партнёра, — отмечает психолог Алексей Рощин, — люди часто связывают жизнь с теми, кого не любят. То есть когда человек руководствуется при выборе спутника социальными аспектами — материальным положением или успешностью, позднее природа его наказывает, в частности сексуальной несовместимостью. И поэтому человек, ведомый эволюцией, бежит изменять. Большая удача — найти спутника жизни, который будет и социально, и генетически идеалом. Тогда природа наградит за верный выбор яркими оргазмами, а общество не осудит.

Эксперт также добавляет, что проблемы со здоровьем у человека начинаются из-за снижения количества половых актов. Супруги из-за рутины начинают меньше заниматься сексом, из-за чего их иммунитет снижается, повреждения в организме заживают медленнее, предрасположенность к онкологическим заболеваниям растёт. Подсознательно люди стремятся к сексу и ищут связи на стороне. Получается, что люди стремятся изменять не из тяги к излишествам, а чтобы спастись.

Это подтверждает геронтолог, доктор медицинских наук Владимир Дробина. Он отмечает, что долгожителей среди тех, кто сохраняет сексуальную активность, почти в два раза больше, чем среди тех, у кого инстинкт угасает. Новые исследования показали, что регулярный и качественный секс полезен человеку не только на уровне индивида, но и на уровне популяции.

Спасти ДНК с помощью секса

Изыскания в этой области начались несколько лет назад. Учёные открыли, что уникальные водоросли Volvox carteri, размножающиеся бесполым способом, в ходе эволюции начали переходить к половому размножению. Бесполый способ даёт больше мутаций, среди которых помимо полезных есть вредные, которые разрушают структуру ДНК.

Половой способ размножения даёт возможность комбинировать полезные мутации, отбрасывая вредные. Учёные проецируют это открытие и на людей. По их мнению, секс — не только способ размножения и одно из главных удовольствий, но и, вероятно, способ избавиться от генетических поломок.

В поисках защиты от рака

По мнению учёных, главное преимущество полового размножения и многообразия сексуальных связей — формирование уникального генотипа. Он, в свою очередь, как более совершенная модель, будет обладать более мощной иммунной системой, которая сможет дать отпор раковым клеткам. Это позволит исключить один из факторов развития онкологии — генетический.

Учёные нашли тому подтверждение, наблюдая за миром насекомых, чья модель существования напоминает поведение раковых клеток. В научной работе речь идёт о бесполых муравьях и трутнях медоносных пчёл, которые вторгаются в чужие колонии, находят там корм, но разрушают сами колонии. А обитатели колоний путём комбинации самых сильных представителей создают суперорганизмы, которые борются с чужаками и уничтожают их. Точно так же будут поступать здоровые клетки, которые сформируются у людей в ходе эволюции. И человек способен, по мнению учёных, создавать таких защитников только благодаря сексу и поиску того самого идеального партнёра.