Сладкий обман. Как определить, что девушка имитирует оргазм

Американские сексологи провели исследование и разработали шкалу, которая позволяет выявить, в каких случаях девушки имитируют оргазм. В эксперименте приняла участие 481 гетеросексуальная девушка.

Эмпатия и альтруизм Ей хочется поднять вашу самооценку, она не хочет вас расстраивать Фото © Getty Images

По мнению психологов, причина заключается в том, что женщины более склонны к эмпатии. Понять, что ваша партнёрша использует эту форму имитации, можно по тому, как она сосредоточена и контролирует процесс. Настоящий оргазм рефлекторен. Обычно, когда он есть, девушки теряют голову.

Псевдооргазм, прикрывающий неуверенность в себе Своего рода защита, за которой могут прятаться комплексы, чувство собственной неполноценности Фото © Getty Images

Психологи отмечают, что люди живут в мире, где значение оргазма сильно преувеличено, из-за чего создаётся впечатление, будто секс — это вызов. Если вы близки и ваш секс больше, чем встреча на один раз, вы это и так заметите.

Попытка усилить собственное возбуждение посредством искусственного оргазма Удовольствие от секса — понятие комплексное. Помимо оргазма как высшей точки есть масса приятных ощущений Фото © Getty Images

Имитация может подстёгивать удовольствие. В данном случае девушка может переигрывать — громко стонать, больше напоминая актрису из порнофильма, чем обычную девушку.

Симуляция оргазма для прекращения секса Тут всё просто — всё произойдёт неожиданно. Обычно же оргазм идёт по нарастающей и не падает как снег на голову Фото © Pixabay

— Самые хитрые женщины, понимая, что процесс затянулся, а удовольствие так и не пришло, становятся очень активны. Тогда их партнёр решает, что всё в порядке, — заметила психолог Наталья Толстая.

По мнению психолога Дениса Кожевникова, в первую очередь оргазм — это неразрывная связь психологической и физиологической реакции. Лучше всего понять по реакции тела, ведь это выброс адреналина.

Сексолог Диана Генварская считает, что искажения в половой жизни, в том числе и имитация оргазма, во многом идут от непонимания людьми этой сферы отношений, а также от навязанных стандартов со стороны массмедиа и порноиндустрии.