Секс небожителей. Интимная жизнь Сталина, Чингисхана и Наполеона

В истории много одиозных личностей, которые пытались завоевать мир или создавали великие империи. Но какими были эти люди вне трона и управления государством? Были ли они счастливы в личной жизни и что известно об их сексуальных предпочтениях? Не так часто удаётся заглянуть под одеяло к столь одиозным персонажам. Мы собрали то, что известно про сексуальную жизнь завоевателей, императоров и диктаторов, оставивших след в истории.

Чингисхан

В списке секретных правителей мира Чингисхан занимает первую строчку. Даже его портрета при жизни не было — великий хан запрещал себя рисовать. А интимная жизнь завоевателя — как фраза "седина в голову — бес в ребро" или "головокружение от успехов". До 50 лет у скромного монгольского вождя Темучина была одна жена Борте и один сын Удэгей.

А после пятидесяти, когда Темучин внезапно завоевал полсвета, у него появился гарем. Там ютилось от двух до семи тысяч наложниц. А 20−30 женщин были официальными жёнами. Гаремом заправляла его первая супруга Борте. Чингисхан был падок до женской красоты и, захватив провинцию, устраивал смотр самых симпатичных женщин: крутобёдрых, круглолицых и с небольшим носом — такими были стандарты.

Есть легенда, что за 15 лет с момента возвышения и до смерти Чингисхан успел наплодить максимальное количество детей. Так что теперь каждый десятый азиат — его потомок. Видимо, в сексе к старости он себе не отказывал. И умер покоритель Вселенной, по одной из версий, во время утех. Причём смерть была жестокой — пленённая принцесса поместила внутрь себя некое устройство, которое отсекло 65-летнему Чингисхану детородный орган.

Наполеон

Генерал, первый консул и впоследствии император Франции Наполеон I Бонапарт более знаменит победами в бою, чем в личной жизни. "Половая жизнь пагубна и для общества, и для счастья отдельно взятого мужчины", — так писал юный Бонапарт в дневнике. Девственности он лишился в 18 лет с парижской проституткой. Чуть позже он вспоминал об этом, как о "философском опыте".

На своей возлюбленной Жозефине Богарне Наполеон женился, когда ему было 26 лет. По воспоминаниям современников, Наполеон был прямолинеен в выражении чувств и не стеснялся заниматься сексом публично: на каком-нибудь светском салоне, на диванчике в присутствии гостей. В письмах к жене император Франции представал как любитель орального секса. "Целую ваши груди и ниже, гораздо ниже", — писал он Жозефине.

При этом по двору распространялись низкие слухи о частых случаях импотенции Наполеона и маленьком размере его достоинства. Последнее подтвердилось самым нелицеприятным образом. После смерти его член ампутировали. А в 1969-м продали с аукциона как "мышцу Бонапарта".

Сталин

Имя советского диктатора Иосифа Сталина чаще ставят в один ряд с такими словами, как "репрессии", "Великая Отечественная", "СССР" и совсем редко рядом со словом "секс". Тем не менее секс у Сталина был. Причём в юности Сталин прославился не только как разбойник, но и как распутник. Свою привычку иметь нескольких любовниц он сохранил почти на всю жизнь.

А к первой женитьбе он подошёл лишь к 24 годам. За него вышла замуж 16-летняя Екатерина Сванидзе. Однако счастья не вышло — год спустя девушка умерла от тифа. Сталин переживал, на похоронах он спрыгнул в могилу и требовал, чтобы его закопали тоже. Впрочем, в 1930-х он спокойно репрессировал брата жены и своего давнего приятеля Алексея Сванидзе.

У второй жены Сталина — Надежды Аллилуевой — было 10 абортов от вождя народов. Они постоянно ссорились, и счастливой жизни не было. Сталин был груб в постели. У него было множество любовниц. В 1932 году Аллилуева застрелилась в своей комнате. Поступок жены Сталин воспринял как предательство. Больше он никогда не женился. В последние годы жизни его больше увлекали вопросы политики, чем плотские забавы.