Секс без перерыва. Где искать нимфоманку и надо ли вам это

Женщина, которая готова всегда и на всё, — мечта многих мужчин. Нимфоманки смело говорят о своих желаниях и предпочтениях, но как они чувствуют себя при этом и где встретить гиперсексуальную девушку?

Легенда Древней Греции о сексуальных и прекрасных лесных нимфах, которые заманивают путников и предаются с ними разврату, существовала несколько тысячелетий назад. Историк Геродот писал, что те, кому удалось отведать любви нимфы, навсегда запомнят её ласки. Сегодня нимфами и нимфоманками называют женщин, которые постоянно испытывают сексуальный голод.

Всегда готова — это плохо?

Нимфомания — вид гиперсексуальности. Когда женщина просто любит секс и не стесняется этого, как Саманта из сериала "Секс в большом городе", называть её нимфоманкой не совсем верно. Нимфомания — это отклонение, при котором девушка не может удовлетвориться, это мучение для неё, насыщение так и не наступает, а желание не проходит.

Эта сексуальная девиация может быть следствием самых разных проблем. Нарушение гормональной системы приводит к перепадам либидо, особенно часто это начинается перед климаксом. Через нимфоманию могут проявляться заболевания центральной нервной системы, шизофрения, биполярное расстройство.

Если у девушки есть психологические травмы, она может превратиться в нимфоманку, отмечает психотерапевт Анна Таипова. Если не хватало в детстве заботы и ласки от родителей либо девушку в юном возрасте насиловали, в качестве гиперкомпенсации может начаться нимфомания. В любом случае у данного отклонения обязательно есть причина, которую можно лечить посредством медикаментов и психотерапии.

Как жить нимфоманкой?

— Я по-настоящему схожу с ума. Мне хочется секса постоянно. Сложно сосредоточиться на чём-то другом. Но обращаться к психотерапевту боюсь: если меня вылечат от нимфомании, я могу потерять свою уникальность, — говорит нимфоманка Юлия.

Она начала половую жизнь в 16 лет. Но её первый партнёр не мог её удовлетворить. Тогда появились молодые люди на стороне. С парнем пришлось расстаться. Мужчин стало очень много. Возраст, внешний вид, национальность и достаток значения не имели. Но особой радости этот факт не приносил. Юлия начала активно пользоваться интимными гаджетами, стала чаще ходить в спортзал, чтобы сублимировать — выплёскивать энергию.

Юлия сразу говорила мужчинам, что ей нужен только секс, никаких отношений. Менять партнёров надоедало, но ни один не мог с ней справиться. Год назад Юлия познакомилась с Ильёй.

— Мы пробовали обсуждать её проблему, когда начали общаться. Я не был готов делить Юлю с кем-то. Но и моих сил не хватало. Мы занимались любовью постоянно. Несколько раз в день. Я уже не справлялся, а ей хотелось ещё и ещё. Купил разные вибраторы, чтобы сама себя удовлетворяла, потому что мне нужно было работать хотя бы иногда, — пожаловался Лайфу Илья.

Договорились, что будут хранить верность друг другу. Но иногда они вместе заглядывают на свинг-вечеринки или приглашают ещё одного парня в свою постель для утех. Юля и Илья признают, что это ненормально, но другого выхода не находят, лечить свою девиацию девушка отказывается.

— Решить проблему можно только через её принятие, — отмечает психотерапевт Анна Таипова. — И даже если девушка понимает, что с ней не всё в порядке, но не хочет это исправлять, психотерапия бессильна.

По словам Ильи, те мужчины, которые мечтают о нимфоманках, просто не представляют, что их ждёт. Полного раскрепощения, страсти и незабываемого секса нимфомания не гарантирует. Девушки с этой девиацией зациклены только на себе, о партнёре они не думают. Поэтому рассчитывать на то, что с ними будет лучший секс, не нужно.

У мужчин аналогичное отклонение тоже есть, его называют сатириазис. Проблему красочно описал Чак Паланик в своей книге "Удушье": мучительное желание заняться сексом, причём внешность и возраст партнёрши значения не имеют, постоянное неудовлетворение и неконтролируемое влечение. Казалось бы, нимфоманкам нужны именно такие мужчины, но это не так. Каждый из партнёров будет зациклен только на своей проблеме, поэтому союза и секса, скорее всего, не получится.

Где искать нимфоманку?

Илья и Юля познакомились на бизнес-тренинге. Юля пришла туда в поисках нового увлечения, надеялась, что её сексуальное желание трансформируется в бизнес-рвение. Ни одного свидания не было. Илья позвал её к себе — всё сразу и случилось.

Многие нимфоманки пользуются приложениями для знакомств в поисках одноразовой любви. Аудитория большая — есть из кого выбрать, да и редкий мужчина откажется от быстрого секса без предварительных ухаживаний с тратой времени и денег. Как отмечает сексолог Ксения Эвнина, нимфоманки редко скрывают свой недуг. Наоборот — зачастую они им гордятся, потому что знают, что миф об этой девиации — "всегда ко всему готова" — только подогревает мужской интерес.

Для самых раскрепощённых искателей есть эротические вечеринки и свинг-пати практически в каждом мегаполисе. Достаточно вбить в поисковике "свингер-вечеринка Челябинск" — сразу выпадает список мест, куда в этом городе можно сходить. Как правило, для девушек вход на такие мероприятия бесплатный, чем нимфоманки охотно и пользуются.

Встретить ненасытную женщину можно где угодно: в клубе, кафе, спортзале. Важно понимать, что, кроме секса, ей, скорее всего, больше ничего не нужно от мужчины. А если угораздит влюбиться в такую девушку, может получиться, как в песне "Монеточки": "Залезь мне в сердце, а не в ширинку джинс... Вылижи мне душу, нимфоманка". Только от этого не будет хорошо ни ей, ни её очередному партнёру.