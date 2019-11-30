Их уже не остановить. Кто заполонил порноиндустрию 3D-аватарами звёзд и бывших

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Изображение © Reddit.com

Сообщество любителей трёхмерной графики торгует виртуальными моделями реальных людей, чтобы удовлетворить сексуальные фантазии заказчиков. И этот рынок растёт не по дням, а по часам.

Пупок, молочные железы, половые органы, язык, волосы — добавьте к этому набору параметров фото реального человека, загрузите на специальный онлайн-ресурс и получите 3D-аватар, который удовлетворит все ваши фантазии. В Сети набирает популярность сообщество любителей трёхмерной графики, которое создаёт виртуальных партнёров для сексуальных утех на любой вкус, передаёт Vice.

<p>Интерфейс программы Virt-A-Mate. Изображение © Reddit.com</p>

Самая популярная программа для создания подобного контента — Virt-A-Mate (сокращённо VaM). "Я запускаю VaM, когда начинаю скучать по своим бывшим", — признаётся один из пользователей портала Reddit.com, где такие темы обсуждаются особенно активно. Чтобы загрузить снимок реального партнёра, вам понадобится ещё одна программа — Foto2Vam. "Мне нравится смотреться в зеркало, когда мы делаем это с моей бывшей", — развивает свою мысль любитель виртуальных свиданий.

<p>Некоторые любят пожёстче. Изображение © Reddit.com</p>

До появления VaM секс-аватары пытались создавать с помощью широко известных приложений Photoshop, Daz 3D, ZBrush и FaceGen. Трёхмерное порно тоже существует не первый день: в онлайн-игре Second Life до сих пор немало любителей взрослых развлечений, а на сайтах типа Pornhub есть целые разделы смоделированного на компьютере видео. Но VaM открыл новую эру, утверждают знающие люди.

<p>Интерфейс программы Daz 3D. Изображение © Reddit.com</p>

Более семи с половиной тысяч активных участников VaM-коммьюнити создают аватары реальных людей и звёзд, не затрачивая на это особых усилий. Конечные пользователи могут использовать эти 3D-модели для виртуального секса с помощью VR-очков и специальных гаджетов, имитирующих половые органы (например, Fleshlight Launch). Онлайн-платформы Patreon, Reddit и Daz, предоставляющие площадки для размещения заказов, уже вовсю зарабатывают на этом деньги.

<p>Изображение © Reddit.com</p>

Главной проблемой новой индустрии остаётся этический вопрос. Многие пользователи просят создать аватары знакомых людей, а затем, не спрашивая разрешения, выкладывают их в общий доступ. Когда дело касается знаменитостей, такая изобретательность может привести даже к судебному иску. Впрочем, это мало кого останавливает.

Люди визуализируют то, что уже создано их нейронами. Они будут продолжать делать это. Процесс не остановить, заключает Кайл Мачулис, разрабатывающий программное обеспечение для электронных секс-игрушек.

Как спустя 22 года тюрьмы убийца стал программистом с зарплатой в $500 тыс.

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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