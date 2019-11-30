Их уже не остановить. Кто заполонил порноиндустрию 3D-аватарами звёзд и бывших

Сообщество любителей трёхмерной графики торгует виртуальными моделями реальных людей, чтобы удовлетворить сексуальные фантазии заказчиков. И этот рынок растёт не по дням, а по часам.

Пупок, молочные железы, половые органы, язык, волосы — добавьте к этому набору параметров фото реального человека, загрузите на специальный онлайн-ресурс и получите 3D-аватар, который удовлетворит все ваши фантазии. В Сети набирает популярность сообщество любителей трёхмерной графики, которое создаёт виртуальных партнёров для сексуальных утех на любой вкус, передаёт Vice.

Самая популярная программа для создания подобного контента — Virt-A-Mate (сокращённо VaM). "Я запускаю VaM, когда начинаю скучать по своим бывшим", — признаётся один из пользователей портала Reddit.com, где такие темы обсуждаются особенно активно. Чтобы загрузить снимок реального партнёра, вам понадобится ещё одна программа — Foto2Vam. "Мне нравится смотреться в зеркало, когда мы делаем это с моей бывшей", — развивает свою мысль любитель виртуальных свиданий.

До появления VaM секс-аватары пытались создавать с помощью широко известных приложений Photoshop, Daz 3D, ZBrush и FaceGen. Трёхмерное порно тоже существует не первый день: в онлайн-игре Second Life до сих пор немало любителей взрослых развлечений, а на сайтах типа Pornhub есть целые разделы смоделированного на компьютере видео. Но VaM открыл новую эру, утверждают знающие люди.

Более семи с половиной тысяч активных участников VaM-коммьюнити создают аватары реальных людей и звёзд, не затрачивая на это особых усилий. Конечные пользователи могут использовать эти 3D-модели для виртуального секса с помощью VR-очков и специальных гаджетов, имитирующих половые органы (например, Fleshlight Launch). Онлайн-платформы Patreon, Reddit и Daz, предоставляющие площадки для размещения заказов, уже вовсю зарабатывают на этом деньги.

Главной проблемой новой индустрии остаётся этический вопрос. Многие пользователи просят создать аватары знакомых людей, а затем, не спрашивая разрешения, выкладывают их в общий доступ. Когда дело касается знаменитостей, такая изобретательность может привести даже к судебному иску. Впрочем, это мало кого останавливает.

— Люди визуализируют то, что уже создано их нейронами. Они будут продолжать делать это. Процесс не остановить, — заключает Кайл Мачулис, разрабатывающий программное обеспечение для электронных секс-игрушек.

Как спустя 22 года тюрьмы убийца стал программистом с зарплатой в $500 тыс.