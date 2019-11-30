Педомантия, или гадание по стопам. Как узнать об изменах, сняв обувь с партнёра
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Если о хиромантии — гадании по ладони — многие слышали, то о педомантии, то есть искусстве определения судьбы по стопам, известно меньше. Тем не менее специалисты отмечают, что стопа может рассказать нам не только о характере человека, но и о его сексуальном темпераменте, а также о том, насколько он верен своему партнёру.
— Педомантия позволяет точно определить характер человека начиная с 15 лет, когда происходит половое созревание, — отметил доктор психологических наук Борис Хигир. — Эта наука изучает каждый палец на стопе, каждую подушечку, исходя из чего выводит общие признаки типов личности.
Сексуальный темперамент
Борис Хигир выделяет несколько типов стоп, названных в честь разных культур. Самые популярные — римская, русская (её также называют кельтской), германская, греческая.
Римская стопа — имперский голод
Для неё характерны короткий мизинец и безымянный палец. Обладатели такой стопы идут против рутины и любят сексуальные эксперименты
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— Такой тип стопы был у всех римских императоров, — делится Борис Хигир. — Люди с такими качествами лидеры во всём, в том числе в постели.
Но их проблема заключается в том, что они всё на свете воспринимают как поле битвы, даже брачное ложе.
Русская стопа — умеренность
Второй палец на стопе чуть выше, чем большой. В сексе такой человек зависит от партнёра
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Если возлюбленный инициативный, то и сексуальность может перерасти в гиперсексуальность. И наоборот — равнодушие партнёра сделает человека прохладным к сексу. Однако специалисты отмечают, что обладатели такого типа стопы влюбчивые и романтичные натуры, в постели предпочитают равноправие.
Германская — семьянины и однолюбы
Все пальцы примерно одной длины. Такие люди заводят семью поздно, они прагматики, а не романтики
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Обладатели германской стопы склонны отдавать предпочтение карьере, а не личной жизни, если перед ними стоит такой выбор. Их нельзя назвать бесчувственными, многие из них переживают из-за того, что не слишком чувствительны, и они могут быть очень благодарны партнёру, если он принимает их такими, какие они есть.
Греческая стопа — женская гиперсексуальность
Так называемая греческая стопа напоминает по форме бутылку. Её обладательница склонна к нимфомании
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Верность и размер
— Многие сексуальные привычки передаются генетически. Размер и форма стопы будут, скорее, играть усиливающую роль, а не определяющую. Если у человека сильный сексуальный темперамент и привитое представление о сексе как о поле собственной свободы — понятно, что он будет изменять, — добавил Хигир.
Маленький размер стопы — самые верные партнёры
Мужчины с размером стопы 38–42 более верны своим супругам, чем люди с большим размером обуви
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Они осторожны, избирательны, стабильны. К тому же специалисты опровергли стереотип, согласно которому мужчины с маленькой стопой менее темпераментны в постели. Они чувственны и внимательны к партнёрше. Женщины с маленькой стопой также чутки и нежны.
Больше 42-го — потенциальный Билл Клинтон
У экс-президента США, прославившегося скандальной связью с Моникой Левински, 45-й размер стопы
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С другой стороны, спутник с большим размером стопы смел, инициативен, часто добивается успеха в бизнесе или приходит к власти, надёжен как опора, с ним у вас не будет финансовых трудностей.
Ровная чёткая линия под пальцами — верность партнёру
Эта линия проходит параллельно пальцам ног. Она свидетельствует о зрелости возлюбленного и стремлении к стабильности
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Если на линии есть разрыв, это может свидетельствовать о временном охлаждении чувств у спутника жизни. В какой-то момент он может задуматься о том, чтобы завести связь на стороне.
Дополнительный фактор, свидетельствующий о том, что человек ценит домашний очаг и не захочет его разрушать ни при каких обстоятельствах, — немного вытянутый четвёртый палец.
Линии сладострастников и распутников
Линия, идущая вдоль пятки, а также линия под основанием большого пальца говорят о легкомысленности партнёра
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Такие люди склонны к быстрым удовольствиям, авантюрам, жизни в мире фантазий. Яркий пример — героиня пьесы "Трамвай "Желание" Бланш, закончившая жизнь в психушке в полном одиночестве, хотя у неё были отличные внешние данные.
Борис Хигир считает, что генетическая информация, которая передаётся ребёнку от родителей, содержит в том числе и модель сексуального поведения.
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