Без разговоров. Плюсы и минусы секса на первом свидании

Больше половины россиян допускают возможность секса на первом свидании. Но мужчины на акт любви при первой встрече готовы намного чаще, чем женщины. Какие "за" и "против" интима сразу и что необходимо для продолжения отношений после скорой близости?

55% жителей России допускают возможность секса на первом свидании. Из числа опрошенных 94% мужчин "за" секс при первой встрече, среди женщин только 14% готовы отдаться так быстро. Но, как отмечают психологи, реальная цифра "согласных" женщин намного выше, нормы приличия не позволяют девушкам в этом признаться.

Почему мужчины "за", а женщины "против"?

— Секс на первом свидании — это мужской способ повысить свою самооценку: развёл девочку по-быстрому, значит, самец. Не могу сказать, что на физическом уровне это какие-то особые ощущения. Сам секс зависит не только от мужчины, но и от навыков партнёрши, независимо от того, первый это раз или десятый, — говорит пикапер Илья.

Для мужчины, как отмечает психотерапевт Анна Таипова, интим — это способ доказать свою маскулинность, потешить эго. Женщины, как правило, относятся к сексу более серьёзно и избирательно. Они боятся выглядеть легкодоступными и на следующий день осознать, что "он больше не позвонит".

— Девушки хотят, чтобы всё было как в романтичных фильмах: красивые ухаживания, первый поцелуй, секс не раньше пятого свидания. Поэтому не торопятся бросаться в омут с головой, хотя, может быть, подсознательно им этого очень хочется, — добавляет сексолог Юлия Гальцева.

Оно вам надо

Если оба партнёра понимают, что готовы, и отдают отчёт своим действиям, то, как отмечают сексологи, ничего криминального в сексе на первом свидании нет. И женщина, и мужчина вправе решать, чего им хочется и нужно ли это получить прямо сейчас.

— У меня была ситуация, когда физически парень мне очень нравился, но по нашему общению я поняла, что отношения у нас не сложатся. Поэтому предложила просто переспать. Он не отказался. Каждый взял от этой встречи то, что хотел, — рассказывает женский коуч Ольга.

Да, большинство мужчин готовы на секс при первой встрече. Но, если вместо "Привет!" девушка скажет "Давай переспим", скорее всего, мужчину это отпугнёт. Всё-таки мужчинам важно завоевать партнёршу, поэтому девушкам приходится делать вид, что она "против", хотя уже давно на всё согласна.

Секс на первом свидании ни к чему не обязывает. Если потом вы не будете испытывать муки совести, то можно поддаться инстинктам и расслабиться. По словам сексолога, свобода и раскрепощённость во время близости очень цепляют партнёров, возможно, что первый секс будет не последним.

Оно вам не надо

Секс только ради секса может стать причиной многих проблем. Особенно если он произойдёт не на трезвую голову. Как отмечает кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе, стимулирующей дозой для романтического настроя является 100–150 мл хорошего вина. Всё выпитое сверх этой нормы может стать причиной беспорядочных половых связей, половых инфекций и ВИЧ. Кроме того, "под градусом" возрастает риск незапланированного зачатия.

Не факт, что быстрый секс принесёт удовольствие. Как отмечает сексолог Ксения Эвнина, когда партнёры практически не знают друг друга, им сложно раскрыться, они почти не думают о партнёре, близость происходит "скомкано".

Девушка действительно может показаться мужчине легкодоступной, из-за этого у него пропадёт интерес к продолжению общения. Кроме того, после секса на первом свидании далеко не каждая девушка сама захочет снова встречаться. Ей может быть неинтересно, неловко и стыдно.

Что дальше?

Если быстрая близость никого из партнёров не смущает, она может случиться на любом свидании. Главное — чтобы оба были согласны.

Нужно ли продолжать общение после интима, лучше решать в разговоре. Познакомиться в Tinder или Badoo, переспать, а потом добавить "случайного" партнёра в чёрный список — распространённая практика. По словам психотерапевта Анны Таиповой, такое поведение может нанести психологическую травму одному из партнёров. Он может решить, что им воспользовались или что он плох в постели. Из-за этого развиваются комплексы. Если после секса вам не хочется продолжения, об этом необходимо сказать честно и тактично.

А если всё-таки интересно ещё и поговорить нормально — в этом срочно нужно признаться. Стесняться уже точно нечего.