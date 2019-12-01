Change.orgия. Кто такие свингеры и где они "живут"?
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"Мы сообщество свободных людей и уважаем выбор и свободу каждого гостя. Все приходят с разными фантазиями, если симпатии и фантазии совпали — это здорово!" — так описывает себя свингер-клуб в Самаре.
Еженедельно в нём собирается несколько десятков человек, чтобы расслабиться, познакомиться с новыми людьми, встретить старых приятелей и заняться с ними сексом. Предпочтение отдаётся парам, которые могут меняться партнёрами. Их на вечеринках около 80%. Но в клуб заглядывают и одинокие сердца: девушкам вход бесплатный, мужчинам нужно заплатить. Средний возраст участников — 30–40 лет. Есть гости и старше, и моложе.
Как правило, свингерами становятся те, кому наскучила семейная постель, но тайно изменять не хотят. Некоторые пары приходят в свингерство с помощью сексологов, другие решаются самостоятельно.
Я не ревную, когда жена под кем-то другим
— Я узнал о закрытых свинг-вечеринках в Челябинске, когда наш брак уже трещал по швам. Предложил жене сходить, развеяться. Скандал был жутким. Но через пару недель она сама сказала, что готова попробовать, — рассказывает Алексей. Свингерами они с женой стали около двух лет назад.
Иногда раз в месяц, иногда чаще Алексей и Анна приходят в клуб, названный в честь скандально известного римского императора Калигулы. Ведёт вечеринку трансвестит Соня Пелядь. Люди по двухэтажному коттеджу ходят в нижнем белье. Кто-то купается в бассейне, кто-то греется в сауне, кто-то размещается в мягких зонах и выбирает себе партнёров на вечер. В среднем на вечеринке собирается 60 человек. Иногда доходит до 150 гостей. Самым скромным разрешают надевать маски на лицо. Организаторы говорят, что все вечеринки строго конфиденциальны. Мобильные телефоны и прочую технику участники оставляют в камере хранения, чтобы никакой съёмки никто не вёл.
Опытные пары за вход платят 3000 рублей, пары-новички — 4000, одинокие мужчины — 5000, одинокие девушки — ничего. Свинг-вечеринки здесь проходят по выходным. В остальные дни коттедж работает как ВИП-сауна. Юбилеи, корпоративы, праздники — в том же бассейне.
В Новосибирске свингер-клуба нет, но есть встречи в разных местах, о которых организаторы сообщают на форумах и в пабликах для знакомств.
— Меня в свингер-клуб привела жена. Сказала, что хочет чего-то новенького. Я сначала представить не мог, что моя супруга будет при мне заниматься сексом с другим мужиком или с девушкой. А когда оказались на вечеринке, понял, что меня это даже заводит. Совсем не ревную, когда она под кем-то, — говорит Антон из Екатеринбурга, где есть целое сообщество свингеров, которые не только собираются по пятницам на вечеринки, но и выезжают на весь уик-энд за город и отрываются "без купюр".
За регистрацию в свинг-сообществе Екатеринбурга нужно заплатить 5000 рублей за пару, женщины платят 1000 рублей, мужчины — 7000. Ежемесячно нужно платить 300 рублей за присутствие в свинг-команде. Каждая вечеринка оплачивается отдельно, цена зависит от дня недели и специфики события.
В столицах свингеров больше
Как сказал Лайфу сексолог Александр Полеев, свингеры делятся на два типа: те, кто увлечён свингерством и практикует его регулярно, и те, кто попробовал несколько раз и предпочёл что-то другое.
— В Москве примерно 6% от общего числа супружеских пар практикуют свингерство регулярно. Тех, кто пробовал, в разы больше, — добавляет сексолог Полеев.
90% пар свингеров смогли с помощью обмена партнёрами восстановить и укрепить свои семейные отношения, как отмечает эксперт. Но если кто-то из пары за свинг-секс, а другой — против, эта форма интима только разрушит брак. Выбор должен быть осознанным и добровольным. Иначе не только семья распадётся, но ещё и психологические травмы у несогласного партнёра могут остаться.
В столице поход в свингер-клуб для пар дешевле, чем в Челябинске, Екатеринбурге и Самаре, — от 500 до 3500 рублей. Девушкам бесплатно всегда. Мужчинам — от 4 до 8 тысяч рублей. Но рынок в Москве намного шире, вечеринки проходят практически каждый день, заведений много.
В Санкт-Петербурге свингер-клубов чуть меньше. Но особенно популярны частные вечеринки в квартирах и специальные сообщества. Самое популярное из них организовывает встречи в кальянных и в банях. Причём в кальянные и пары, и одинокие девушки могут приходить бесплатно. Одинокие мужчины могут оказаться на вечеринке только по рекомендации одной из пар и при оплате 2000 рублей. Средства контрацепции входят в стоимость.
— Я вообще не считаю, что все эти вечеринки можно назвать свингерскими. По-моему, это просто оргии. Свингерство — это не такое массовое соитие. Как правило, две-три пары договариваются и обмениваются партнёрами. Это не девиация, а игра, — объясняет сексолог Александр Полеев.
Секс необязателен
В российском Уголовном кодексе существует статья 226 "Содержание притонов и сводничество", нарушители данной нормы наказываются сроком до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Официально организовывать места, в которых люди могут заниматься сексом и должны платить за это, в России запрещено. Поэтому большинство свинг-клубов в регионах не имеют постоянного помещения для своих мероприятий — мигрируют из саун в коттедж, из коттеджа в кальянную и ограничиваются нерегулярными вечеринками. Социальные сети свингер-сообществ, как правило, закрыты.
Организаторы свинг-вечеринок отмечают, что участников никто не насилует и не заставляет заниматься сексом. Они могут просто присутствовать, смотреть и вникать в происходящее. Если появится желание — всегда можно присоединиться.
Как отмечает сексолог Ксения Эвнина, в сексе всегда нужно уметь расслабляться, отпускать себя и получать удовольствие, но при этом помнить, что беспорядочные половые связи опасны для здоровья. Главное — помнить о гигиене и защите.
Каким бы привлекательным ни был новый партнёр или партнёрша, не стоит соглашаться на секс без контрацепции и какие-то фетиши, которые кажутся аморальными и неприемлемыми. Ведь вечер разврата кончится спустя несколько часов, а зализывать раны и лечить искалеченную психику придётся самостоятельно, больно и дорого.
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