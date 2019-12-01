Change.orgия. Кто такие свингеры и где они "живут"?

Если надоела жена или наскучил муж, совсем необязательно разводиться или искать любовников. Свингеры говорят, что обмен партнёрами укрепляет брак. "Семейные вечеринки" проходят во многих городах России, попасть на них дешевле, чем сходить в ресторан.

"Мы сообщество свободных людей и уважаем выбор и свободу каждого гостя. Все приходят с разными фантазиями, если симпатии и фантазии совпали — это здорово!" — так описывает себя свингер-клуб в Самаре.

Еженедельно в нём собирается несколько десятков человек, чтобы расслабиться, познакомиться с новыми людьми, встретить старых приятелей и заняться с ними сексом. Предпочтение отдаётся парам, которые могут меняться партнёрами. Их на вечеринках около 80%. Но в клуб заглядывают и одинокие сердца: девушкам вход бесплатный, мужчинам нужно заплатить. Средний возраст участников — 30–40 лет. Есть гости и старше, и моложе.

Как правило, свингерами становятся те, кому наскучила семейная постель, но тайно изменять не хотят. Некоторые пары приходят в свингерство с помощью сексологов, другие решаются самостоятельно.

Я не ревную, когда жена под кем-то другим

— Я узнал о закрытых свинг-вечеринках в Челябинске, когда наш брак уже трещал по швам. Предложил жене сходить, развеяться. Скандал был жутким. Но через пару недель она сама сказала, что готова попробовать, — рассказывает Алексей. Свингерами они с женой стали около двух лет назад.

Иногда раз в месяц, иногда чаще Алексей и Анна приходят в клуб, названный в честь скандально известного римского императора Калигулы. Ведёт вечеринку трансвестит Соня Пелядь. Люди по двухэтажному коттеджу ходят в нижнем белье. Кто-то купается в бассейне, кто-то греется в сауне, кто-то размещается в мягких зонах и выбирает себе партнёров на вечер. В среднем на вечеринке собирается 60 человек. Иногда доходит до 150 гостей. Самым скромным разрешают надевать маски на лицо. Организаторы говорят, что все вечеринки строго конфиденциальны. Мобильные телефоны и прочую технику участники оставляют в камере хранения, чтобы никакой съёмки никто не вёл.

Опытные пары за вход платят 3000 рублей, пары-новички — 4000, одинокие мужчины — 5000, одинокие девушки — ничего. Свинг-вечеринки здесь проходят по выходным. В остальные дни коттедж работает как ВИП-сауна. Юбилеи, корпоративы, праздники — в том же бассейне.

В Новосибирске свингер-клуба нет, но есть встречи в разных местах, о которых организаторы сообщают на форумах и в пабликах для знакомств.

— Меня в свингер-клуб привела жена. Сказала, что хочет чего-то новенького. Я сначала представить не мог, что моя супруга будет при мне заниматься сексом с другим мужиком или с девушкой. А когда оказались на вечеринке, понял, что меня это даже заводит. Совсем не ревную, когда она под кем-то, — говорит Антон из Екатеринбурга, где есть целое сообщество свингеров, которые не только собираются по пятницам на вечеринки, но и выезжают на весь уик-энд за город и отрываются "без купюр".

За регистрацию в свинг-сообществе Екатеринбурга нужно заплатить 5000 рублей за пару, женщины платят 1000 рублей, мужчины — 7000. Ежемесячно нужно платить 300 рублей за присутствие в свинг-команде. Каждая вечеринка оплачивается отдельно, цена зависит от дня недели и специфики события.

В столицах свингеров больше

Как сказал Лайфу сексолог Александр Полеев, свингеры делятся на два типа: те, кто увлечён свингерством и практикует его регулярно, и те, кто попробовал несколько раз и предпочёл что-то другое.

— В Москве примерно 6% от общего числа супружеских пар практикуют свингерство регулярно. Тех, кто пробовал, в разы больше, — добавляет сексолог Полеев.

90% пар свингеров смогли с помощью обмена партнёрами восстановить и укрепить свои семейные отношения, как отмечает эксперт. Но если кто-то из пары за свинг-секс, а другой — против, эта форма интима только разрушит брак. Выбор должен быть осознанным и добровольным. Иначе не только семья распадётся, но ещё и психологические травмы у несогласного партнёра могут остаться.

В столице поход в свингер-клуб для пар дешевле, чем в Челябинске, Екатеринбурге и Самаре, — от 500 до 3500 рублей. Девушкам бесплатно всегда. Мужчинам — от 4 до 8 тысяч рублей. Но рынок в Москве намного шире, вечеринки проходят практически каждый день, заведений много.

В Санкт-Петербурге свингер-клубов чуть меньше. Но особенно популярны частные вечеринки в квартирах и специальные сообщества. Самое популярное из них организовывает встречи в кальянных и в банях. Причём в кальянные и пары, и одинокие девушки могут приходить бесплатно. Одинокие мужчины могут оказаться на вечеринке только по рекомендации одной из пар и при оплате 2000 рублей. Средства контрацепции входят в стоимость.

— Я вообще не считаю, что все эти вечеринки можно назвать свингерскими. По-моему, это просто оргии. Свингерство — это не такое массовое соитие. Как правило, две-три пары договариваются и обмениваются партнёрами. Это не девиация, а игра, — объясняет сексолог Александр Полеев.

Секс необязателен

В российском Уголовном кодексе существует статья 226 "Содержание притонов и сводничество", нарушители данной нормы наказываются сроком до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Официально организовывать места, в которых люди могут заниматься сексом и должны платить за это, в России запрещено. Поэтому большинство свинг-клубов в регионах не имеют постоянного помещения для своих мероприятий — мигрируют из саун в коттедж, из коттеджа в кальянную и ограничиваются нерегулярными вечеринками. Социальные сети свингер-сообществ, как правило, закрыты.

Организаторы свинг-вечеринок отмечают, что участников никто не насилует и не заставляет заниматься сексом. Они могут просто присутствовать, смотреть и вникать в происходящее. Если появится желание — всегда можно присоединиться.

Как отмечает сексолог Ксения Эвнина, в сексе всегда нужно уметь расслабляться, отпускать себя и получать удовольствие, но при этом помнить, что беспорядочные половые связи опасны для здоровья. Главное — помнить о гигиене и защите.

Каким бы привлекательным ни был новый партнёр или партнёрша, не стоит соглашаться на секс без контрацепции и какие-то фетиши, которые кажутся аморальными и неприемлемыми. Ведь вечер разврата кончится спустя несколько часов, а зализывать раны и лечить искалеченную психику придётся самостоятельно, больно и дорого.