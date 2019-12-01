Как развести девушку на секс. Секреты для скромников и невезучих

Познакомиться с девушкой, а уж тем более завести с ней роман, настоящий роман с интимными отношениями, — для многих это слишком серьёзное испытание. Тут же всплывают комплексы, психологические травмы, неуверенность в себе. Но на то и нужна людям психология, чтобы эту неуверенность побороть.

Мы составили список из рабочих и простых психологических лайфхаков о том, как произвести на девушку впечатление и сделать так, чтобы ваше свидание закончилось замечательно.

Будьте инициативны Место свидания, блюда в меню и развлечения выбираете вы. Женщины любят тех, кто позволяет им быть слабыми.Это повысит шансы © Giphy

Зрительный контакт Не прячьте взгляд. Скромность хороша в меру. Конечно, не стоит таращиться на девушку, не мигая, но смотреть в глаза ей необходимо © Giphy

Не забудь про духи Запах важен для женщин. Если ей понравится, как ты пахнешь, — это половина успеха. Лучше, чтобы это было не хозяйственное мыло © Giphy

Оденьтесь в проверенную одежду Выбирайте вещи, в которых вы чувствуете себя круто и комфортно. Но лучше надевать не домашние шорты, а что-то более красивое © Giphy

Женщина любит в мужчине мозг Расскажи о своей жизни и увлечениях. Чувство юмора важно. Даже если шутка глупая, это лучше, чем провести вечер в тишине © Giphy

Отметьте её внешность Если вы уже купили цветы — супер. Но при встрече скажите, как классно она выглядит, — эта мелочь очень важна для начала отношений © Giphy