Как развести девушку на секс. Секреты для скромников и невезучих

2843

© Giphy

Познакомиться с девушкой, а уж тем более завести с ней роман, настоящий роман с интимными отношениями, — для многих это слишком серьёзное испытание. Тут же всплывают комплексы, психологические травмы, неуверенность в себе. Но на то и нужна людям психология, чтобы эту неуверенность побороть.

Мы составили список из рабочих и простых психологических лайфхаков о том, как произвести на девушку впечатление и сделать так, чтобы ваше свидание закончилось замечательно.

Будьте инициативны

Место свидания, блюда в меню и развлечения выбираете вы. Женщины любят тех, кто позволяет им быть слабыми.Это повысит шансы

© Giphy

Зрительный контакт

Не прячьте взгляд. Скромность хороша в меру. Конечно, не стоит таращиться на девушку, не мигая, но смотреть в глаза ей необходимо

© Giphy

Не забудь про духи

Запах важен для женщин. Если ей понравится, как ты пахнешь, — это половина успеха. Лучше, чтобы это было не хозяйственное мыло

© Giphy

Оденьтесь в проверенную одежду

Выбирайте вещи, в которых вы чувствуете себя круто и комфортно. Но лучше надевать не домашние шорты, а что-то более красивое

© Giphy

Женщина любит в мужчине мозг

Расскажи о своей жизни и увлечениях. Чувство юмора важно. Даже если шутка глупая, это лучше, чем провести вечер в тишине

© Giphy

Отметьте её внешность

Если вы уже купили цветы — супер. Но при встрече скажите, как классно она выглядит, — эта мелочь очень важна для начала отношений

© Giphy

Не забывайте о тактильных ощущениях

Взять её за руки, погладить по спине, приобнять. Прикосновения очень важны в установлении близкого физического контакта

© Giphy

Автор:
АМ
Артур Матвеев
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×