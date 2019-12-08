Секс-туризм по-русски. Куда ездят "шопиться" россияне

Фото © Shutterstock

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Рынок секс-индустрии давно и плотно конкурирует с торговлей оружием и наркотрафиком. Каждый год в карманах представительниц древнейшей профессии и тех, кто их "крышует", оседает 185 млрд долларов.

Куда и зачем едут Наташи

Проституция в Турции, несмотря на строгие нормы воспитания и в целом не самые светские взгляды на роль женщины в современном мире, имеет вполне законный статус. Торговля сексом легализована, в процедурах оформления публичных домов всё легально, а сами проститутки и их работодатели зарегистрированы в налоговой инспекции и платят налоги. Всего, по разным подсчётам, в Турции официально работает более 150 тыс. "белых" проституток — все они находятся на контроле у государства и регулярно отчитываются за всё, что связано с их опасной работой.

Кстати, имя Наташа, которое очень любят в Турции, стало нарицательным для всех проституток славянской внешности неслучайно. Большую часть из тех, кто "работает" в Турции, что называется, телом, составляют приехавшие из СНГ девушки преимущественно славянской внешности. Но открытая работа в одном из публичных домов — это сложный путь, который многих россиянок не устраивает. И тогда начинается торговля "по-чёрному".

Начинается всё с простого: от обычного желания россиянок получить "нормального мужика", а не Васю "из соседнего подъезда", заканчивая попытками отработать деньги, потраченные на отпуск. Последняя схема вообще становится трендом последних лет. Молодые (и не очень) женщины с пониженной социальной ответственностью сначала оплачивают отпуск на месяц-полтора, селятся в самых популярных отелях, где много туристов из Германии, Дании и других платёжеспособных стран Европы, а потом ненавязчиво подсаживаются к ним в ресторане, предлагая "весело провести время".

Один из менеджеров крупнейшего отеля в Мармарисе по имени Сергей (имя изменено по его просьбе) говорит, что за вечер таким образом находчивая проститутка может "отбить" почти всю стоимость тура.

Разные есть. Кто помоложе и посимпатичнее — по 200–300 долларов в час берут. Ценник на остальных пониже, но они работают больше, поэтому в целом стоимость примерно одинаковая. Клиенты некоторые целенаправленно к ним приезжают

Сергей

Но откровенная проституция — не единственное, зачем россиянки ездят в Турцию. Многие женщины, у которых, как говорят в России, "давно не было нормального мужика", находят в Турции настоящие секс-приключения. Помимо обычного секса "голодные" россиянки нередко соглашаются на групповой секс, а после нескольких дней (реже недель) возвращаются на родину и начинают зарабатывать деньги на новую поездку или сразу попадают на приём к врачу-венерологу.

Самые востребованные в Дубае — проститутки-психологи

<p>Фото © Getty Images</p>

Самый популярный секс-курорт у россиянок давно обзавёлся своим "рынком шкур". При этом в социальных сетях и в "Телеграме" давно существуют "вербовочные пункты" — прямо как в армии. Там молоденьких девушек часто по-настоящему привлекают к секс-труду в различных эмиратах ОАЭ. Но случаются и обратные истории. Секс-рабство и неадекватные клиенты — самое сложное, с чем приходится сталкиваться россиянкам.

<p>Фото © Скриншот соцсети</p>

Одна из (теперь уже бывших, с её собственных слов) работниц секс-услуг по имени Ольга рассказывает, что больше всех сексуальными непотребствами страдают не местные, а как раз приезжие — американцы, европейцы и те, кто целенаправленно приезжает в Дубай за секс-туризмом.

<p>Фото © Скриншот соцсети</p>

Они даже готовы доплачивать прилично, но требуют либо откровенно мерзкие вещи делать, либо предлагают секс без презервативов, что чревато сами понимаете чем

Ольга, бывшая проститутка

Цены на таком рынке в Дубае разнятся. Всё начинается со 150 долларов за обычный "выход" к клиенту, далее — если клиент остаётся доволен внешностью, начинается разговор про дальнейшие планы. В среднем за "ужин с продолжением" дубайские эскортницы с европейской наружностью получают от 500 до 1,5 тыс. долларов. Правда, больше одной тысячи долларов могут заработать лишь те, кто превосходно владеет английским языком и скорее похож на психолога, чем на проститутку.

<p>Фото © Скриншот соцсети</p>

Азиатская экзотика и "золотые" клиенты КВД

<p>Фото © ТАСС/Maule/Fotogramma/Ropi</p>

Сложнее всего зарубежным эскорт-агентствам жить там, где рынок проституции давно занят местными ОПГ и "частниками", которые даже создают свои профсоюзы. И речь, как можно было подумать в самом начале, не про Европу, в которой проститутки зарегистрированы как представительницы малого бизнеса, платят налоги и проходят медосмотр, а об азиатских странах, например Таиланде и КНР.

В Паттайе или Бангкоке клиентов с серьёзными деньгами немного. Туда, как отмечают представители эскорт-бизнеса, ездят за "дешёвым сексом". Его качество прямо пропорционально тарифам, но поездка в Азию за секс-приключениями может обернуться слишком дорого.

Александр Шмидт, владелец сети частных клиник в Москве, отмечает, что урологические проблемы после визитов в Таиланд — история, которая встречается едва ли не у половины взрослых мужчин. То же самое говорят и про Китай — местные проститутки и представительницы условно "элитных" эскорт-агентств на самом деле ничем не отличаются друг от друга, разве что стоят по-разному.

Про бактериальные инфекции говорить не стоит, их сейчас более-менее можно вылечить. Грибковые или вирусные — это уже сложнее. Курсы длительные, азиатские штаммы таких заболеваний часто не восприимчивы для наших препаратов

Александр Шмидт

<p>Фото © ТАСС/Maule/Fotogramma/Ropi</p>

Средняя стоимость курса лечения после поездки за "дешёвым сексом", по словам Александра, может составлять 85–100 тыс. рублей. А вот секс-туризм в африканские страны может закончиться поездкой на кладбище в деревянном ящике. Местное население, как утверждают в Telegram-чатах для эскортниц и менеджеров, категорически не признаёт вакцинацию, медицинские осмотры и в целом относится к сексу без средств защиты как к норме своего времени.

Но и цены на секс-услуги в Африке в несколько раз меньше, чем обычно. За 50–60 долларов, как говорят знающие люди, можно организовать целую оргию с красивыми и молоденькими девушками. Помимо африканских секс-курортов россияне и россиянки охотно ездят в Японию, на Кубу, в Голландию и Китай. Последняя страна, кстати, постепенно отвоёвывает у Турции клиентов. Платёжеспособность китайцев растёт, и спрос на проституток славянской внешности, как отмечают живущие в КНР россияне, растёт пропорционально. Схема остаётся неизменной — сначала туризм, а потом отработка.

И африканскую экзотику, и дубайских эскортниц объединяет одно — так или иначе под понятием "эскорт" в 99 процентах случаев подразумевают обычный секс, слегка прикрытый расплывчатой формулировкой ради безопасности перед правоохранительными органами. Несмотря на разницу в стоимости за час сексуальных услуг, проблемы у всех одинаковые — венерические болезни, внезапные беременности и побои со стороны клиентов, которые часто оставляют женщин без заработка.

Автор:
АЛ
Александр Леонтьев
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