Секс-туризм по-русски. Куда ездят "шопиться" россияне

Рынок секс-индустрии давно и плотно конкурирует с торговлей оружием и наркотрафиком. Каждый год в карманах представительниц древнейшей профессии и тех, кто их "крышует", оседает 185 млрд долларов.

Куда и зачем едут Наташи

Проституция в Турции, несмотря на строгие нормы воспитания и в целом не самые светские взгляды на роль женщины в современном мире, имеет вполне законный статус. Торговля сексом легализована, в процедурах оформления публичных домов всё легально, а сами проститутки и их работодатели зарегистрированы в налоговой инспекции и платят налоги. Всего, по разным подсчётам, в Турции официально работает более 150 тыс. "белых" проституток — все они находятся на контроле у государства и регулярно отчитываются за всё, что связано с их опасной работой.

Кстати, имя Наташа, которое очень любят в Турции, стало нарицательным для всех проституток славянской внешности неслучайно. Большую часть из тех, кто "работает" в Турции, что называется, телом, составляют приехавшие из СНГ девушки преимущественно славянской внешности. Но открытая работа в одном из публичных домов — это сложный путь, который многих россиянок не устраивает. И тогда начинается торговля "по-чёрному".

Начинается всё с простого: от обычного желания россиянок получить "нормального мужика", а не Васю "из соседнего подъезда", заканчивая попытками отработать деньги, потраченные на отпуск. Последняя схема вообще становится трендом последних лет. Молодые (и не очень) женщины с пониженной социальной ответственностью сначала оплачивают отпуск на месяц-полтора, селятся в самых популярных отелях, где много туристов из Германии, Дании и других платёжеспособных стран Европы, а потом ненавязчиво подсаживаются к ним в ресторане, предлагая "весело провести время".

Один из менеджеров крупнейшего отеля в Мармарисе по имени Сергей (имя изменено по его просьбе) говорит, что за вечер таким образом находчивая проститутка может "отбить" почти всю стоимость тура.

Разные есть. Кто помоложе и посимпатичнее — по 200–300 долларов в час берут. Ценник на остальных пониже, но они работают больше, поэтому в целом стоимость примерно одинаковая. Клиенты некоторые целенаправленно к ним приезжают Сергей

Но откровенная проституция — не единственное, зачем россиянки ездят в Турцию. Многие женщины, у которых, как говорят в России, "давно не было нормального мужика", находят в Турции настоящие секс-приключения. Помимо обычного секса "голодные" россиянки нередко соглашаются на групповой секс, а после нескольких дней (реже недель) возвращаются на родину и начинают зарабатывать деньги на новую поездку или сразу попадают на приём к врачу-венерологу.

Самые востребованные в Дубае — проститутки-психологи

Самый популярный секс-курорт у россиянок давно обзавёлся своим "рынком шкур". При этом в социальных сетях и в "Телеграме" давно существуют "вербовочные пункты" — прямо как в армии. Там молоденьких девушек часто по-настоящему привлекают к секс-труду в различных эмиратах ОАЭ. Но случаются и обратные истории. Секс-рабство и неадекватные клиенты — самое сложное, с чем приходится сталкиваться россиянкам.

Одна из (теперь уже бывших, с её собственных слов) работниц секс-услуг по имени Ольга рассказывает, что больше всех сексуальными непотребствами страдают не местные, а как раз приезжие — американцы, европейцы и те, кто целенаправленно приезжает в Дубай за секс-туризмом.

Они даже готовы доплачивать прилично, но требуют либо откровенно мерзкие вещи делать, либо предлагают секс без презервативов, что чревато сами понимаете чем Ольга, бывшая проститутка

Цены на таком рынке в Дубае разнятся. Всё начинается со 150 долларов за обычный "выход" к клиенту, далее — если клиент остаётся доволен внешностью, начинается разговор про дальнейшие планы. В среднем за "ужин с продолжением" дубайские эскортницы с европейской наружностью получают от 500 до 1,5 тыс. долларов. Правда, больше одной тысячи долларов могут заработать лишь те, кто превосходно владеет английским языком и скорее похож на психолога, чем на проститутку.

Азиатская экзотика и "золотые" клиенты КВД

Сложнее всего зарубежным эскорт-агентствам жить там, где рынок проституции давно занят местными ОПГ и "частниками", которые даже создают свои профсоюзы. И речь, как можно было подумать в самом начале, не про Европу, в которой проститутки зарегистрированы как представительницы малого бизнеса, платят налоги и проходят медосмотр, а об азиатских странах, например Таиланде и КНР.

В Паттайе или Бангкоке клиентов с серьёзными деньгами немного. Туда, как отмечают представители эскорт-бизнеса, ездят за "дешёвым сексом". Его качество прямо пропорционально тарифам, но поездка в Азию за секс-приключениями может обернуться слишком дорого.

Александр Шмидт, владелец сети частных клиник в Москве, отмечает, что урологические проблемы после визитов в Таиланд — история, которая встречается едва ли не у половины взрослых мужчин. То же самое говорят и про Китай — местные проститутки и представительницы условно "элитных" эскорт-агентств на самом деле ничем не отличаются друг от друга, разве что стоят по-разному.

Про бактериальные инфекции говорить не стоит, их сейчас более-менее можно вылечить. Грибковые или вирусные — это уже сложнее. Курсы длительные, азиатские штаммы таких заболеваний часто не восприимчивы для наших препаратов Александр Шмидт

Средняя стоимость курса лечения после поездки за "дешёвым сексом", по словам Александра, может составлять 85–100 тыс. рублей. А вот секс-туризм в африканские страны может закончиться поездкой на кладбище в деревянном ящике. Местное население, как утверждают в Telegram-чатах для эскортниц и менеджеров, категорически не признаёт вакцинацию, медицинские осмотры и в целом относится к сексу без средств защиты как к норме своего времени.

Но и цены на секс-услуги в Африке в несколько раз меньше, чем обычно. За 50–60 долларов, как говорят знающие люди, можно организовать целую оргию с красивыми и молоденькими девушками. Помимо африканских секс-курортов россияне и россиянки охотно ездят в Японию, на Кубу, в Голландию и Китай. Последняя страна, кстати, постепенно отвоёвывает у Турции клиентов. Платёжеспособность китайцев растёт, и спрос на проституток славянской внешности, как отмечают живущие в КНР россияне, растёт пропорционально. Схема остаётся неизменной — сначала туризм, а потом отработка.

И африканскую экзотику, и дубайских эскортниц объединяет одно — так или иначе под понятием "эскорт" в 99 процентах случаев подразумевают обычный секс, слегка прикрытый расплывчатой формулировкой ради безопасности перед правоохранительными органами. Несмотря на разницу в стоимости за час сексуальных услуг, проблемы у всех одинаковые — венерические болезни, внезапные беременности и побои со стороны клиентов, которые часто оставляют женщин без заработка.