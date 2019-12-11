Секс, злость, безразличие. Симптомы скорого развода

Вам может казаться, что ваша семья крепкая и ей ничего не угрожает, как вдруг случается развод. Кажется, что всё это случилось в одно мгновение и ничего не предвещало трагедии. Но, как считают психологи, любому разрыву предшествует долгая серия симптомов, которые можно заметить на ранней стадии. Мы собрали тревожные звоночки, которые могут говорить о начале распада вашей любовной пары или крепкой семьи.

Ну ты всегда был неудачником! Презрение к партнёру говорит о чувстве морального превосходства у одного из супругов. Дальше — разрыв или психологическое насилие

Я всё сам решу! Игнорирование интересов партнёра, безразличие к чувствам и общим планам — это не забота, это грубость и показатель скорого развода

Я тебя кормлю и одеваю! А сколько зарабатываешь ты? Финансовые упрёки — это тревожный сигнал. Супруги не должны попрекать друг друга деньгами, даже если один зарабатывает больше

Я в обиде, не подходи ко мне! Правильно — быстро искать способ примирения и вместе обсуждать разногласия. Плохо, если после ссоры вы долго не разговариваете

Пошли уже скорее в кровать! Несовпадение половой конституции — частая проблема. Если одному супругу нужен ежедневный секс, а другому раз в месяц — это плохо

Ты пьёшь пиво каждый день! Регулярное потребление спиртного — желание человека сбежать от реальности в иллюзию. Если он не хочет меняться, лучше разойтись