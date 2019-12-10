Да, господин! Где найти любителей БДСМ-игр и сколько стоит "красная комната"

Жёсткий секс для многих людей — это не извращение, а развлечение, способ удовлетворить свои желания. Но как найти любителя унижать или унижаться? И сколько стоят секс-игрушки для "рабских" утех?

— Я с детства хотел, чтобы меня "взяли" без моего желания. Это никак не связано с отношениями в моей семье. Но ещё с начальной школы мне снились эротические сны, хотя ни кино, ни картинок для взрослых я не видел. Когда подрос и начал смотреть порно, больше всего меня заводили жёсткие не наигранные фильмы, — рассказывает Владислав. Ему 23 года, он практикует БДСМ со своей девушкой уже около двух лет. По его словам, ограничение движений и применение силы в интимной близости добавляет страсти в отношения, делает сам секс ярче.

После выхода трилогии "50 оттенков серого" интерес к БДСМ начал активно расти. Книга разошлась тиражом 70 миллионов экземпляров по всему миру. Выручка секс-шопов на наручниках, кляпах и плётках, по данным издания PLOS One, выросла на 15%. В ноябре-декабре 2019 года пользователи "Яндекса" набирали в поисковике БДСМ более 2,1 млн раз.

Бандаж и дисциплина, доминант и сабмиссив, садизм и мазохизм — всё это входит в аббревиатуру БДСМ. Одним нравится быть связанными и играть по правилам своего партнёра, другие любят подчинять, унижать и причинять боль. Найти свою вторую БДСМ-половинку непросто, но желающие могут встретить партнёра в соцсетях, на специализированных сайтах и тематических вечеринках.

"Анонимно. Найду по лайкам"

В соцсети "ВКонтакте" более 1000 пабликов и групп БДСМ-тематики. Люди не просто смотрят картинки и фильмы для взрослых, но и знакомятся, рассказывают о своих желаниях, договариваются о встречах и предлагают сценарии их сексуальных игр.

В сообществах много фейков. Они предлагают БДСМ по скайпу, унижения за деньги, которые называют данью, и разовые встречи для реализации своих фантазий: облизать стопы, заняться оральным сексом, побыть мебелью для кого-то. По словам практикующих БДСМ-игры, встретить настоящего партнёра в соцсетях крайне сложно.

Мошенники часто выкладывают фото красивых девушек, пишут: "Сделаю всё, анонимно, найду партнёра по лайкам и репостам к этой фотографии". Лайкнувших действительно находят, а потом разводят их на обнажённые снимки и видео и начинают шантажировать: плати деньги — или скинем всем твоим друзьям и родственникам.

Но всё-таки познакомиться с госпожой или рабом в соцсетях можно. Главное — не сразу переходить к сексу, а предварительно пообщаться, узнать о предпочтениях друг друга и придумать стоп-слово, которое будет означать, что продолжать унижения уже нельзя.

Сайты и приложения

Для любителей БДСМ существуют десятки сайтов. На них можно не только почитать статьи и посмотреть обучающие видео по связыванию и использованию анальных пробок, но и познакомиться с доминантом или сабмиссивом.

Сторонники жёсткого секса, как правило, не скрывают своих предпочтений. Поэтому и в Tinder, и в Badoo, и на других сайтах знакомств пользователи активно делятся желаниями.

Действующая Международная классификация болезней определяет садомазохизм как сексуальную девиацию и включает его в перечень психических расстройств. Но БДСМ-игроки отмечают, что между доминированием-подчинением и садомазохизмом есть огромная разница. Доминант необязательно делает больно своему сабмиссиву. О правилах игры партнёры договариваются заранее. Можно ли испражняться друг на друга, какие зоны на теле нельзя трогать, что должен делать господин, что может говорить раб, каким будет стоп-слово — всё это обсуждается.

Исследования показывают , что практикующие БДСМ люди не имеют особых проблем с психикой. Правда, нарциссизму они подвержены больше остальных людей. Но зато уровень стресса у доминантов и сабмиссивов низкий.

Сексологи говорят, что интерес к БДСМ у людей возникает либо из-за детских травм (недолюбленность, жестокость, отсутствие ласки со стороны родителей), либо по причине проявления насилия к доминантам и сабмиссивам в раннем и юном возрасте. Также тяга к БДСМ может появиться как гиперкомпенсация: крупные бизнесмены и серьёзные чиновники зачастую играют в рабов, а хрупкие и ранимые женщины отлично перевоплощаются в образ госпожи для сексуальных утех.

Вечеринки

В крупных городах легко можно найти БДСМ-вечеринку в каком-нибудь ночном клубе. Организаторы мероприятий говорят, что это не оргии, а практики по БДСМ-техникам: как правильно связывать, шлёпать, привязывать, подвешивать. Если у гостей появится желание, они могут уединиться в отдельных комнатах, но к вечеринке это уже не будет иметь отношения.

В Москве вход на БДСМ-party стоит от 700 до 5000 рублей (в зависимости от места проведения, количества человек и тематики события). В Санкт-Петербурге — от 500 до 7000 рублей, в Екатеринбурге — от 1000 до 4000 рублей.

Все вечеринки строго конфиденциальны, пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами, не относящимися к сексуальным играм, запрещено. На входе действует строгий фейсконтроль. Все контакты только на добровольной основе.

В одном из московских БДСМ-клубов предупреждают: "В клубе действует стоп-слово "файр-файр", при его произнесении экшен немедленно будет остановлен организаторами. Если стоп-слово не произносится, то в большинстве случаев мы считаем, что у вас всё хорошо. При этом организаторы оставляют за собой право прекратить любой экшен".

Отели, мебель, гаджеты

Для тех, кто стесняется проявлять свои желания на публике, существуют специальные устройства и помещения, почти как у героя "50 оттенков серого" мистера Грея в его "красной комнате".

Франшиза БДСМ-отеля продаётся за 349 тысяч рублей. А час в таком отеле стоит от 800 до 5000 рублей. Цена зависит от оборудования: чем больше БДСМ-игрушек, тем дороже. В самом популярном аналогичном отеле Москвы 13 комнат: для любителей романтики, для тех, кого возбуждают медицинские инструменты, для ценителей рыцарских интерьеров. Оборудованные БДСМ-квартиры можно снять за пять-восемь тысяч рублей в сутки.

На сайтах объявлений продаются сотни предметов для сексуальных игр. Кровать с гильотиной и наручниками можно найти за 50 тысяч рублей, станок, напоминающий козла из школьного спортзала, — за 10–12 тысяч. Плётки, кляпы и наручники стоят от 200 до 5000 рублей. Вибраторы, втулки и пробки стоят в среднем три-пять тысяч рублей.

По словам психологов, интерес к БДСМ может быть связан с модой на этот фетиш, но на самом деле человеку совсем не хочется боли и оскорблений. Опытные доминанты и сабмиссивы говорят, что интересующимся не нужно сразу нырять в омут с головой. Лучше начать с лёгких связываний и обойтись без агрессивных унижений и жёстких игрушек. Главное — не забыть стоп-слово, чтобы секс не превратился в пытку с психологическими травмами.