Секс на стороне. Как предотвратить измену мужа

Измена — страшное слово, оно разрушает семьи и разбивает сердца. Секс на стороне становится одной из самых частых причин разрыва отношений. Травмы после разрыва бывшие партнёры залечивают годами. Особенно часто от этого страдают женщины. У психологов нет панацеи, то есть однозначного лекарства от измен. Но они могут дать несколько проверенных советов, как предотвратить неверность партнёра и на что стоит обратить внимание, чтобы сохранить семью.
Будьте ему другом
Психологи советуют разделять увлечения супруга. Даже дурацкие и непривычные. Это сплотит вас, у вас будет больше общих интересов
Интересуйтесь его делами
Но не делайте это формально вроде "Как дела?". Будьте действительно заинтересованы — ведь это ваш самый дорогой человек. Он оценит
Учитесь сексу
Не стоит превращать секс в рутину. Этому делу тоже нужно учиться и экспериментировать. Можно даже на курсы записаться, их много
Прекратите его пилить
Критика по делу — но часто она превращается в вербальное вымещение недовольства. Кому захочется идти домой, где его не любят
Поговорите напрямую
Удивительно, но часто этот простой способ самый действенный. Спросите супруга, что его не устраивает, и вы удивитесь ответу
Прекратите постоянно изображать сильную и независимую
Быть ею вам никто не мешает. Но зачем устраивать войну за независимость? Иногда можно сделать вид, что вы слабая и хотите заботы
Удивляйте друг друга
Иногда стоит сходить с накатанных рельсов брака. Пригласите его на свидание, удивите подарком. Наверняка он ответит вам тем же
Подруги хорошо — а специалист лучше
Если отношения рушатся, не вините себя. Лучше проанализируйте ситуацию. Соберитесь и сходите к психотерапевту за дельным советом