Секс на стороне. Как предотвратить измену мужа

Измена — страшное слово, оно разрушает семьи и разбивает сердца. Секс на стороне становится одной из самых частых причин разрыва отношений. Травмы после разрыва бывшие партнёры залечивают годами. Особенно часто от этого страдают женщины. У психологов нет панацеи, то есть однозначного лекарства от измен. Но они могут дать несколько проверенных советов, как предотвратить неверность партнёра и на что стоит обратить внимание, чтобы сохранить семью.

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