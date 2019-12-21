Почему плачут берёзки. Люди занимаются сексом с деревьями, чтобы спасти планету

Пока Грета Тунберг ненавидит всех, кто не разделяет её любовь к планете, другие борцы за экологию и любители нестандартного секса порой сходят с ума и вступают в интимные отношения с деревьями и растениями, занимаются любовью на природе и получают оргазм в грязи.

Несколько лет назад Бет Стивенс и Энни Спринкл устроили "свадьбу с Землёй" — они назвали себя любовницами Земли и заявили на весь мир, что их манит эротическая сила природы.

— Мы бесстыдно обнимаем деревья, массируем землю ногами, ведём эротические разговоры с растениями. Мы ласкаем камни, радуемся водопадам и восхищаемся соблазнительными формами Земли, — пишут девушки в своём экосексуальном манифесте.

Экосексуалы — это тренд XXI века. Они ходят голыми, мастурбируют подорожником и ромашками, оргазмируют от водопадов и занимаются сексом с деревьями. Но, кроме того, они пропагандируют абсолютную любовь к природе: не едят мясо, не пользуются пластиком, берут в руки только экологически чистые и разлагаемые материалы.

Люди, которые "имеют" природу

По заявлению Стивенс и Спринкл, в мире более 100 тысяч человек занимаются сексом с растениями. Как это помогло сохранению природы — неизвестно. Но экосексуалы уверены, что с помощью эротизма и сексуальности можно привлечь внимание людей к глобальным проблемам Земли.

Исследователи приписывают авторство экосексуального движения лидеру группы U2 Боно, который давно продвигает идею сохранения природы и в одном из интервью заявил: "Быть "зелёным" сегодня не просто модно, а жутко сексуально".

Отношение к природе не как к матери, а как к любовнице, по мнению экосексуалов, может спасти всех нас и планету в целом. Мать всё всегда поймёт и простит, а за любовницей надо ухаживать.

Экосексуалы плавают голыми в воде, потому что так озёра и реки занимаются с их телами сексом. Нюхают цветы как половые органы. Облизывают траву из большой любви, называя это грассилингусом .

В России экосексуалов не так много, поскольку тема сохранения природы и экологичности жизни только набирает обороты. Популярный музыкант Иван Дорн летом 2019 года назвал себя экосексуалом и выступил в поддержку защиты природы.

Растения как сексуальное отклонение

Есть выражение "бревно в постели", которым принято описывать плохого сексуального партнёра. Но некоторым людям нравится секс с брёвнами.

В науке есть понятие "дендрофилия" — сексуальное влечение к деревьям. Дендрофилам нравится ощущение древесной коры на своих половых органах. Эта девиация распространена по всему миру. Этнограф Роберт Грейвс считает , что этот фетиш связан с древнейшими обычаями друидов.

Сексологи отмечают, что причина влечения к деревьям может объясняться психологическими травмами. Возможно, человек был изнасилован или избит в лесу, подвергался домогательствам или в детстве его били большими деревянными предметами.

Существует также категория людей, которым нравится мастурбировать крупными растениями, овощами или фруктами. Причём делают это как мужчины, так и женщины. Фетиш может быть связан с психологическими проблемами, если, например, человека в детстве заставляли есть бананы или огурцы, арбузы или тыкву. Также влечение к фруктам и овощам может быть спровоцировано банальным любопытством — засунуть себя или в себя что-нибудь подходящее по форме. Если понравилось и альтернативы не нашлось, то это может превратиться в фетиш.

Как собаки

Желание заняться сексом на природе: в парке, на пикнике, в лесу или в любом другом общественном месте, где вас могут увидеть (а лучше, чтобы и правда увидели), — называется доггингом. Люди, как собаки, занимаются сексом везде, где им вздумается.

Сегодня этот фетиш перекликается с экосексуальностью, потому что защитники природы не считают, что нужно что-то прятать. Особенно если это естественно для человека в его среде обитания.

А как было раньше?

Этнограф Александр Афанасьев писал, что в Древней Руси славяне обожали и обожествляли природу. И все процессы земледелия рассматривались как явления женского организма, поэтому и говорили "мать сыра земля".

Но для того чтобы женщина-земля понесла плод, нужен мужчина. Точнее — нужен тесный контакт с мужчиной. В материнстве стыда нет, соответственно, и совокупление — это не стыдно.

Весной земледельцы будили природу от зимнего сна: наряжались, устраивали пляски, танцевали голышом. Мужчины мастурбировали перед посевом, орошая семенной жидкостью землю, чтобы был хороший урожай. Сексом пары занимались прямо на вспаханном поле, чтобы свою страсть передать природе. Люди верили, что их интим поможет земле. Спустя тысячелетия мало что изменилось.