Секс с Акваменом и инопланетянкой. Самые странные интимные гаджеты

Секс-игрушки входят в жизнь людей очень активно. Магазины интим-товаров есть в каждом районе крупных городов, а те, кто стесняется в них заходить, покупает эротические гаджеты онлайн. И если традиционные фаллоимитаторы и резиновые куклы надоели, можно выбрать нечто экстравагантное — член Аквамена или вибратор с головой Дарта Вейдера, например. Они существуют.

Супергеройский секс

Силиконовая штука покрыта золотой чешуёй и весит 400 граммов. Этих игрушек было выпущено всего 500 экземпляров. В описании товара заманчиво сказано: "Позвольте королю семи морей нырнуть в самые тёмные глубины морей вашего тела прямо сегодня". Сегодня, по информации на официальном сайте продавца, все члены Аквамена раскуплены.

Но зато есть анальные пробки со щитом Капитана Америки за 60 долларов. Фаллоимитатор с молотом Тора стоит 110 долларов, а члены Грута, Халка и Человека-паука продаются за 60–99 долларов.

Комиксы и сериалы вдохновляют и возбуждают миллионы поклонников по всему миру. Австралийский секс-шоп Geeky Sex Toys в 2018 году выпустил фаллоимитатор, выполненный в стилистике главного героя фильма "Аквамен".

Массировать разные части тела можно с помощью головы Дарта Вейдера или меча из "Игры престолов". Для ценителей фильма "Чужой против хищника" есть специальный фаллоимитатор. Как отмечают создатели, он не для слабонервных.

Сила "лунной призмы"

Любители мультиков тоже могут себя порадовать. К примеру, с помощью фаллоимитатора по мотивам аниме "Сейлор Мун". Создатели пишут: "Вы боретесь со злом при лунном свете и завоёвываете любовь при дневном свете? Тогда вам нужен этот фаллоимитатор!" Стоит всего 99 долларов.

Для более милых и нежных есть миниатюрные секс-игрушки с Hello Kitty. Продавец утверждает, что гаджет можно использовать для ежедневного расслабляющего массажа — смотря что массировать.

Подарки для Панина и "дайверов"

Новогодние маски бывают разными. Можно представить, что вы весёлая собачка, но БДСМ-ценители могут перевоплотиться в кожаных псов. Цены на агрессивные собачьи маски варьируются от 50 до 500 долларов. Есть как женские, так и мужские модели.

Производители не забывают и про гаджеты для оральных ласк. Они придумали насадку на нос, которая не только оснащена фильтрами для комфортного дыхания во время интимных игр, но и вибрирует, что усиливает ощущения во время близости.

Сплошное надувательство

Резиновая женщина — это слишком примитивно. А вот резиновая инопланетянка с "Зоны 51" — это в диковинку. У неё три груди, она фиолетового цвета, рот всегда открыт, а глаза горят. На Amazon все товары раскуплены, желающие могут подписаться на уведомления о новых поступлениях.

Но поиграть можно не только с человекоподобными штуками. На том же Amazon продаются надувные свиньи, овцы и даже утки. По словам производителей, эти игрушки могут стать дополнением костюмированных вечеринок — подойдут для нарядов фермеров или пастухов.

Сексолог Александр Полеев отмечает, что использование тематических и странных секс-игрушек способствует раскрытию фантазий человека или сексуальных партнёров. Это не сексуальное отклонение, а игра, которая усиливает ощущения и ускоряет наступление оргазма, ради которого все эти гаджеты и приобретаются.

Как именно проводить свой досуг — личное дело каждого. Если хочется "переспать" с Акваменом или покрасоваться в собачьей маске, купить можно специальные штуки для этого. Главное — делать всё без принуждения, соблюдая правила гигиены и меры предосторожности. Чтоб игры были в удовольствие и без вреда.