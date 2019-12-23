Сексолог назвала 7 признаков, по которым можно понять, что девушка вас хочет

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Автор Youtube-канала об отношениях Надя Бокоди составила список самых очевидных сигналов, по которым можно судить о том, пробежала ли между вами искра.

Как правило, женщины избегают явной демонстрации своей заинтересованности, поэтому мужчинам нужно уметь расшифровывать знаки, которые им подают, — цитирует эксперта Daily Star.

Она прихорашивается при вас

В вашем присутствии она начинает поправлять причёску и одежду. А ещё следит за осанкой, выпячивая вперёд грудь и втягивая живот

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Она считает вас забавным

Если она смеётся над вашими шутками громче других, это может означать только одно: ваши шансы высоки как никогда

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Она то и дело поглядывает на вас

Заинтересованная вами девушка будет строить глазки до тех пор, пока вы не посмотрите на неё в ответ

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Она идёт на тактильный контакт

Если девушка дотрагивается до вашей руки или одежды (иногда якобы невзначай), будьте уверены: она готова зайти чуть дальше

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Она ищет общения с вами

Девушка, которой вы приглянулись, будет использовать любую возможность, чтобы лишний раз поболтать с вами

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Она делает вам комплименты

Следите за тем, что и, главное, как она говорит. Любезность может проявляться не только в словах, но также в мимике и жестах

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Она часто присылает вам сообщения

Само по себе это может ничего не значить, но в связке с другими сигналами говорит о многом

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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