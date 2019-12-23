Сексолог назвала 7 признаков, по которым можно понять, что девушка вас хочет

— Как правило, женщины избегают явной демонстрации своей заинтересованности, поэтому мужчинам нужно уметь расшифровывать знаки, которые им подают, — цитирует эксперта Daily Star.
Она прихорашивается при вас
В вашем присутствии она начинает поправлять причёску и одежду. А ещё следит за осанкой, выпячивая вперёд грудь и втягивая живот
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Она считает вас забавным
Если она смеётся над вашими шутками громче других, это может означать только одно: ваши шансы высоки как никогда
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Она то и дело поглядывает на вас
Заинтересованная вами девушка будет строить глазки до тех пор, пока вы не посмотрите на неё в ответ
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Она идёт на тактильный контакт
Если девушка дотрагивается до вашей руки или одежды (иногда якобы невзначай), будьте уверены: она готова зайти чуть дальше
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Она ищет общения с вами
Девушка, которой вы приглянулись, будет использовать любую возможность, чтобы лишний раз поболтать с вами
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Она делает вам комплименты
Следите за тем, что и, главное, как она говорит. Любезность может проявляться не только в словах, но также в мимике и жестах
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Она часто присылает вам сообщения
Само по себе это может ничего не значить, но в связке с другими сигналами говорит о многом
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