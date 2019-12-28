Волнительный секс. Как побороть страх перед первым разом

Секс — важная часть жизни любого человека. Но для многих сексуальная жизнь остаётся пугающей. И психологи отмечают, что страх перед первым разом — довольно распространённая проблема как у девушек, так и у молодых людей. Лайф приводит ряд психологических советов о том, как побороть свой страх перед первым разом.
Не стоит торопиться
Психологи советуют не форсировать события — даже если все ваши сверстники начали половую жизнь, а вы нет, ничего страшного
© GIPHY
Избавься от стереотипов
Не надо представлять себе идеальный секс, тем более брать пример с порнофильмов. Лучше сосредоточиться на чувствах
© GIPHY
Говори с партнёром
Нет ничего страшного, если ты расскажешь, что секс у тебя впервые. Так вы преодолеете смущение и расслабитесь
© GIPHY
Не стоит злоупотреблять алкоголем
Пьяный секс — не лучший вариант начать половую жизнь. И если бокал вина поможет расслабиться, то бутылка лишь всё испортит
© GIPHY
Презерватив — твой лучший друг
Предохраняться необходимо. Вряд ли вы захотите, чтобы ваш первый секс запомнился тем, что вы подцепили половую инфекцию
© GIPHY
Не забывайте о предварительных ласках
Прелюдия важна. Поцелуи и поглаживание расслабят вас и настроят на нужный лад. В конце концов, важен не только сам половой акт
© GIPHY
Доверяйте партнёру
Не стоит заниматься сексом, лишь бы лишиться девственности. Важно любить партнёра, доверять ему, тогда и первый раз будет приятным
© GIPHY