Волнительный секс. Как побороть страх перед первым разом

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Секс — важная часть жизни любого человека. Но для многих сексуальная жизнь остаётся пугающей. И психологи отмечают, что страх перед первым разом — довольно распространённая проблема как у девушек, так и у молодых людей. Лайф приводит ряд психологических советов о том, как побороть свой страх перед первым разом.

Не стоит торопиться

Психологи советуют не форсировать события — даже если все ваши сверстники начали половую жизнь, а вы нет, ничего страшного

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Избавься от стереотипов

Не надо представлять себе идеальный секс, тем более брать пример с порнофильмов. Лучше сосредоточиться на чувствах

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Говори с партнёром

Нет ничего страшного, если ты расскажешь, что секс у тебя впервые. Так вы преодолеете смущение и расслабитесь

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Не стоит злоупотреблять алкоголем

Пьяный секс — не лучший вариант начать половую жизнь. И если бокал вина поможет расслабиться, то бутылка лишь всё испортит

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Презерватив — твой лучший друг

Предохраняться необходимо. Вряд ли вы захотите, чтобы ваш первый секс запомнился тем, что вы подцепили половую инфекцию

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Не забывайте о предварительных ласках

Прелюдия важна. Поцелуи и поглаживание расслабят вас и настроят на нужный лад. В конце концов, важен не только сам половой акт

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Доверяйте партнёру

Не стоит заниматься сексом, лишь бы лишиться девственности. Важно любить партнёра, доверять ему, тогда и первый раз будет приятным

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Автор:
АМ
Артур Матвеев
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