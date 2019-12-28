Оргазм в час пик. Что за люди жмутся к вам в метро и автобусах

Час пик, толпа в общественном транспорте, все стоят вплотную друг к другу. И вы чувствуете, как кто-то прижимается к вам слишком активно. Возможно, это не просто давка, а сексуальное отклонение того, кто рядом.

— Девушки, кто сегодня вечером поедет по красной ветке метро в Москве? Я бы потрогал, — пишет Дмитрий в открытых группах в соцсетях.

Таких, как Дмитрий, любителей прижиматься в транспорте или в другой толпе к людям называют фроттеристами (от латинского frottere — "тереться"). В народе их же зовут прижимальщиками. Фроттеризм — это отклонение, которое международная классификация болезней относит к сексуальным расстройствам.

Наверное, многие женщины в общественном транспорте сталкивались с прижимальщиками. То к бёдрам и ягодицам "прилипнут", а то осмелеют и пытаются руками потрогать выдающиеся женские места. По словам сексолога Александра Полеева, бояться изнасилования от фроттериста не нужно — он хочет рядом стоящего человека только пока не столкнулся с ним лицом к лицу.

Откуда такая страсть?

Понятие "фроттеризм" появилось с открытием лондонского метро в середине ХХ века. Вероятно, до этого прижимальщики были завсегдатаями очередей или массовых гуляний.

Фроттеристы очень застенчивы и робки в обычных отношениях. Их сексуальный потенциал, скорее всего, не был раскрыт в пубертатный период — они не смогли понять, что им нравится, а что — нет, либо не смогли сказать об этом своим партнёрам.

Сексологи отмечают, что часто прижимальщиками становятся провинциалы, которые приехали в большой город и не могут устоять перед таким количеством красивых людей. Особенно активно фроттеризм проявляется летом, когда одежды на всех мало, ощущения от прикосновений ярче.

Особенно много прижимальщиков в Японии. Там у этой сексуальной девиации есть своё название — "тикан", переводится как "развратник". В начале 90-х проводились исследования, согласно которым 95% женщин подвергались приставаниям в общественном транспорте. В 2000 году этот показатель снизился до 48,7%. На японских дорогах из-за тиканов появился общественный транспорт, который ездит в час пик и возит только женщин. А японские школьницы носят специальные значки, напоминающие прижимальщикам, что домогательства в Японии уголовно наказуемы.

Договоримся или как пойдёт?

Прижимальщики разделяют своё влечение по нескольким категориям. Есть гомосексуальные фроттеры и гетеросексуальные. В Интернете есть десятки видео, когда один мужчина гладит другого мужчину с вожделением прямо в вагоне метро.

— Меня однажды так кто-то поглаживал. Я стоял и думал, что это, наверное, очень красивая девушка, и я сейчас повернусь, а там ну просто судьба моя. Оборачиваюсь — мужик. И смотрит на меня, как будто ничего не делал. Думал в морду ему дать, но он выскочил на ближайшей станции, — рассказывает Илья из Санкт-Петербурга.

Фроттеристы на форумах и в пабликах рассказывают, что спонтанный фроттаж их очень заводит. Но порой они боятся реакции, поэтому не рискуют. Чтобы утолить свой сексуальный голод, прижимальщики договариваются в соцсетях о встрече в час пик в каком-нибудь транспорте и там уже ублажают себя. Некоторые берут с партнёра деньги за такое времяпрепровождение, другие готовы платить.

Касания и трения не просто возбуждают фроттеристов, но и доводят некоторых из них до оргазма. Важно понимать, что приставальщик не станет явно лезть в штаны или под юбку партнёру, если видит, что тому это не нравится. Фроттеристы очень пугливы и закомплексованы. Если же извращенец слишком настойчив, это уже не фроттаж, а какая-то другая девиация. Возможно, рядом с вами сексуальный маньяк.

А спасение есть?

Суть фетиша в прижимании к незнакомому человеку и трении о его части тела. Поэтому сексологи говорят, что сбить настрой фроттеристу можно, если повернуться к нему лицом после того, как почувствуете что-то.

По словам Полеева, фроттеристы могут выглядеть рассеяно, как будто находятся в трансе, потому что они сосредоточены на своих чувствах и эмоциях. Но заранее определить прижимальщика невозможно. У них нет прямых признаков.

Можно устроить скандал и обратиться в полицию с заявлением на извращенца, но вряд ли это отобьёт желание фроттериста трогать незнакомцев в метро. Скорее наоборот, ещё больше раззадорит. Лучшая защита — внимательность и осторожность. И почаще смотрите по сторонам, чтобы не оставлять шанса никаким прижимальщикам.