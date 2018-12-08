"Мама привела меня в "Церковь Муна", и мне понравилось. Как же я ошибалась..."

В свет вышли мемуары Лизы Кон, которая в 10-летнем возрасте попала в ряды религиозного движения Мун Сон Мёна. Она рассказала о том, что в детстве была рада сменить бесконечные ссоры и наркотические оргии родителей-хиппи на умиротворённость и порядок, царившие в секте. Но с годами она всё твёрже осознавала, как заблуждалась вначале.

1 июля 1982 года 19-летняя Лиза Кон наблюдала за свадьбой своей матери Мими на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, где одновременно женились более двух тысяч пар.

Массовую церемонию организовал Мун Сон Мён — лидер движения "Церковь объединения". Мими была членом этого культа с 1974 года, её дети Лиза и Робби — тоже, но к тому моменту Лиза уже решила покинуть ряды движения. Недавно вышла её книга о том, как она к этому пришла.

Лиза попала в "Церковь объединения" в десятилетнем возрасте. Там она обрела новый дом: в старом её ждали лишь постоянно разгуливающие по квартире обнажённые люди, наркотики и скандалы разведённых родителей-хиппи.

Когда мама впервые привела нас с Робби в "Церковь объединения", я подумала, что попала в рай. Там был порядок, а дома царил хаос Лиза Кон

Членам движения запрещалось употреблять любые одурманивающие вещества и вступать в половые связи до брака. Им полагалось вести по-монашески аскетичный образ жизни и выполнять все указания Муна. Поначалу Лиза с удовольствием следовала этим правилам.

"Церковь объединения" была создана в Корее в 1954 году. Согласно легенде, Муну привиделся Иисус, который завещал ему доделать начатое — объединить все религии мира в одну. По некоторым оценкам, численность членов движения составляет около трёх миллионов человек. Многие специалисты усматривают в проекте Муна черты тоталитарной секты.

Мы должны были выполнять очень строгие предписания. Сначала это казалось мне нормальным, и только спустя время я поняла, как сильно заблуждалась. Я решила покончить с этим. Сразу же начались наркотики, беспорядочные связи... Но я справилась Лиза Кон

Лиза до сих пор ходит по врачам, но её жизнь вернулась в нормальное русло. У неё есть муж, двое детей и свой бизнес. Мими и Робби тоже покинули "Церковь".

Моя книга содержит три основных посыла. Первый — экстремистские взгляды опасны. Второй — надежда умирает последней. Третий — мы все должны быть внимательнее друг к другу Лиза Кон

Несмотря на то что отец-основатель "Церкви" умер в 2012 году, дело его живёт. Лидером движения стала жена Муна, и в той или иной форме оно до сих пор функционирует во многих странах мира.

Её выдали замуж в 9 лет, но она спаслась и прославилась. Тут и сказочке конец