13 фото, доказывающих, что Селена Гомес прекрасна не только когда оголяет грудь

Стоило 24-летней певице появиться на улице без бюстгальтера, как она тут же попала в объектив папарацци. Фанаты ликуют, но мы и так знаем, что Селена хороша собой. Со всех сторон.

Для того чтобы оценить красоту Селены Гомес, вовсе необязательно раздевать её догола

24-летняя певица и актриса заслужила репутацию скромной "няши", поэтому любое её чуть более откровенное фото воспринимается фанатами как сенсация

В "Инстаграме" на звезду подписан 141 миллион человек. И там есть на что посмотреть без всяких папарацци

Недаром за каждый рекламный пост в соцсети Гомес получает 800 тысяч долларов. Круче только Кайли Дженнер (1 миллион долларов за пост)

У Селены даже тень сексуальна

Подтолкнёшь?

Закулисье концертного тура

В поисках товаров по акции

В гостях у бабушки с дедушкой

Селена любит фотографироваться лёжа

Кто её к этому приучил? Джастин Бибер или The Weeknd?

Впрочем, это не так уж и важно

Это фото горячее всех откровенных снимков папарацци, вместе взятых