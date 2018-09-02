13 фото, доказывающих, что Селена Гомес прекрасна не только когда оголяет грудь

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13 фото, доказывающих, что Селена Гомес прекрасна не только когда оголяет грудь

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Стоило 24-летней певице появиться на улице без бюстгальтера, как она тут же попала в объектив папарацци. Фанаты ликуют, но мы и так знаем, что Селена хороша собой. Со всех сторон.

Для того чтобы оценить красоту Селены Гомес, вовсе необязательно раздевать её догола

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=ru" target="_blank">Instagram/selenagomez</a></p>

24-летняя певица и актриса заслужила репутацию скромной "няши", поэтому любое её чуть более откровенное фото воспринимается фанатами как сенсация

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=ru" target="_blank">Instagram/selenagomez</a></p>

В "Инстаграме" на звезду подписан 141 миллион человек. И там есть на что посмотреть без всяких папарацци

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=ru" target="_blank">Instagram/selenagomez</a></p>

Недаром за каждый рекламный пост в соцсети Гомес получает 800 тысяч долларов. Круче только Кайли Дженнер (1 миллион долларов за пост)

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=ru" target="_blank">Instagram/selenagomez</a></p>

У Селены даже тень сексуальна

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=ru" target="_blank">Instagram/selenagomez</a></p>

Подтолкнёшь?

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=ru" target="_blank">Instagram/selenagomez</a></p>

Закулисье концертного тура

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=ru" target="_blank">Instagram/selenagomez</a></p>

В поисках товаров по акции

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=ru" target="_blank">Instagram/selenagomez</a></p>

В гостях у бабушки с дедушкой

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=ru" target="_blank">Instagram/selenagomez</a></p>

Селена любит фотографироваться лёжа

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=ru" target="_blank">Instagram/selenagomez</a></p>

Кто её к этому приучил? Джастин Бибер или The Weeknd?

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=ru" target="_blank">Instagram/selenagomez</a></p>

Впрочем, это не так уж и важно

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=ru" target="_blank">Instagram/selenagomez</a></p>

Это фото горячее всех откровенных снимков папарацци, вместе взятых

<p>Фото: @ <a href="https://www.instagram.com/selenagomez/?hl=ru" target="_blank">Instagram/selenagomez</a></p>

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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