13 фото, доказывающих, что Селена Гомес прекрасна не только когда оголяет грудь

Для того чтобы оценить красоту Селены Гомес, вовсе необязательно раздевать её догола
24-летняя певица и актриса заслужила репутацию скромной "няши", поэтому любое её чуть более откровенное фото воспринимается фанатами как сенсация
В "Инстаграме" на звезду подписан 141 миллион человек. И там есть на что посмотреть без всяких папарацци
Недаром за каждый рекламный пост в соцсети Гомес получает 800 тысяч долларов. Круче только Кайли Дженнер (1 миллион долларов за пост)
У Селены даже тень сексуальна
Подтолкнёшь?
Закулисье концертного тура
В поисках товаров по акции
В гостях у бабушки с дедушкой
Селена любит фотографироваться лёжа
Кто её к этому приучил? Джастин Бибер или The Weeknd?
Впрочем, это не так уж и важно
Это фото горячее всех откровенных снимков папарацци, вместе взятых
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