Селена Гомес выписалась из психиатрической больницы и решила "залечь на дно"

Певица находилась на лечении в течение месяца после новости о том, что Джастин Бибер женился.

Селена Гомес покинула психиатрическое учреждение на Восточном побережье, США, где она восстанавливалась после эмоционального срыва. Как сообщает TMZ, 26-летняя певица выписалась и решила "залечь на дно".

Знаменитость обратилась за помощью в начале октября и весь месяц находилась на лечении. В частности, Гомес проходила диалектическую поведенческую терапию. Этот метод лечения предназначен для пациентов, страдающих различными видами психических расстройств.

Напомним, 24 сентября Гомес написала в "Инстаграме", что хочет отдохнуть от социальных сетей и сделать перерыв. Примерно в это же время стало известно о свадьбе её бывшего парня Джастина Бибера с его новой девушкой Хейли Болдуин. Кроме того, певица сильно беспокоилась из-за проблем со своим здоровьем. Врачи обнаружили, что у неё слишком низкое количество лейкоцитов после трансплантации почки.

Впрочем, несмотря на все проблемы, друзья Гомес утверждают, что перед тем, как у неё случился срыв, она выглядела абсолютно счастливой. Звезда планировала сделать татуировку вместе с друзьями и не могла дождаться этого дня.