Селена Гомес повторила культовый образ Памелы Андерсон, сделав его ещё жарче

Сейчас певица проводит каникулы в Мексике вместе с близкими друзьями и родственниками.

Селена Гомес повторила культовый образ Памелы Андерсон, который свёл всех с ума ещё в 1990-е годы. 26-летняя певица снялась для бренда KRAHS, выбрав для этого красный купальник, выгодно подчеркивающий её формы. Похожий носили героини сериала "Спасатели Малибу".

Фотографу удалось поймать тот момент, когда Селена окунулась в прозрачную воду, улыбаясь солнечным лучам.

Сейчас девушка отдыхает вместе с друзьями в Мексике. Компания катается на квадроциклах, занимается паддлбордингом, гуляет, нежится на пляже под навесами. Вместе с Селеной отдыхают её кузины, одна из которых решила устроить девичник на берегу Тихого океана.

Селена Гомес выписалась из психиатрической больницы и решила "залечь на дно"