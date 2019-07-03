Селена Гомес повторила культовый образ Памелы Андерсон, сделав его ещё жарче

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Сейчас певица проводит каникулы в Мексике вместе с близкими друзьями и родственниками.

Селена Гомес повторила культовый образ Памелы Андерсон, который свёл всех с ума ещё в 1990-е годы. 26-летняя певица снялась для бренда KRAHS, выбрав для этого красный купальник, выгодно подчеркивающий её формы. Похожий носили героини сериала "Спасатели Малибу".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/krahs/" target="_blank">krahs</a></p>

Фотографу удалось поймать тот момент, когда Селена окунулась в прозрачную воду, улыбаясь солнечным лучам.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/modelsgomez/" target="_blank">modelsgomez</a></p>

Сейчас девушка отдыхает вместе с друзьями в Мексике. Компания катается на квадроциклах, занимается паддлбордингом, гуляет, нежится на пляже под навесами. Вместе с Селеной отдыхают её кузины, одна из которых решила устроить девичник на берегу Тихого океана.

Селена Гомес выписалась из психиатрической больницы и решила "залечь на дно"

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