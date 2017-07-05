Убийственное селфи. Как подростки погибают из-за лайков

Мальчик в Курской области забрался на самую вершину столба. Там его и ударило током. Провода находились под напряжением в 10 тысяч вольт.

16-летний подросток погиб в Курской области, забравшись на опору высоковольтной линии электропередачи, чтобы сделать селфи. По данным следователей, мальчик гулял в окрестностях города Рыльска в компании двух друзей. Подойдя к линиям электропередачи, подросток решил сделать эффектное селфи и, несмотря на уговоры друзей, взобрался на самый верх электрической вышки. Там отчаянный фотограф зацепился за провода с напряжением в 10 тысяч вольт, от удара током он упал с 20-метровой высоты и погиб на месте.

По данным портала Priceonomics, Россия занимает второе место в мире по числу смертей при попытке сделать селфи. Только в 2015 году семеро россиян стали жертвами необдуманных идей для "себяшки".

Первое место антирейтинга заняла Индия — 19 погибших в прошлом году. При этом в США погибли пятеро, в Испании и на Филиппинах при попытке сфотографировать себя за год погибли по четыре человека. Ещё по две нелепых смерти приходится на Португалию и Индонезию. Всего в 2015 году из-за селфи погибло 49 человек.

Вот лишь несколько случаев, когда дети погибали из-за желания собрать лайки

1. В июне 21-летний студент Брянского госуниверситета имени академика Ивана Петровского погиб, пытаясь сделать селфи на крыше поезда. Вместе с двумя друзьями он забрался на грузовой вагон на станции Брянск-Льговский, чтобы сфотографироваться. Двое из них, сделав снимок, слезли вниз, а третий встал в полный рост. В этот момент он получил разряд в 27,5 тысячи вольт — поезд стоял под высоковольтными проводами. Парень умер на месте от термических ожогов.

2. В Приморском крае трое детей погибли и один получил тяжёлые травмы, пытаясь сделать селфи на фоне идущего поезда. Два мальчика, 12 и 13 лет, вместе с двумя девочками, 10 и 13 лет, решили сделать селфи на фоне проходящего грузового поезда. Они встали в междупутье, но не рассчитали расстояние до приближающегося состава. В результате поезд сбил подростков, трое из которых погибли на месте. Ещё один получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

3. В начале 2015 года в Индии погибли трое студентов, когда пытались сделать селфи на фоне приближающегося поезда. Друзья решили, что это добавит снимку популярности в социальных сетях.

4. В Москве 21-летняя девушка погибла во время попытки сфотографировать себя и своих друзей. Для хорошего снимка она выбрала эстакаду съезда с внутренней стороны Третьего транспортного кольца на фоне "Москва-Сити". Во время селфи девушка оперлась на ограду моста, которая оказалась сломана, в результате чего упала вниз с 15-метровой высоты на нижний ярус. От полученных травм 21-летняя выпускница скончалась на месте.

5. В конце 2015 года при попытке сделать селфи погиб 43-летний американец. Житель штата Вашингтон умер, пытаясь сфотографировать себя с оружием. Взяв пистолет, он позировал перед объективом вместе со своей подругой. При этом, по словам свидетельницы, мужчина несколько раз то разряжал оружие, то заряжал обратно. В какой-то момент он нажал на курок, а пистолет оказался заряжен.

6. В Испании при нетривиальной попытке запечатлеть себя погибла 23-летняя студентка. Ради красивого кадра девушка попыталась забраться на известный мост Пуэнте-де-Триана, но сорвалась с высоты, ударилась о бетонную опору и погибла на месте.

7. 14-летняя филиппинская школьница Кристина Розелло тоже хотела необычно запечатлеть себя. На перемене она вышла из здания школы и забралась на лестницу, стоявшую у стены. Розелло погибла, сорвавшись с десятиметровой высоты.

8. Пара польских туристов разбилась насмерть в Португалии, сорвавшись со 14-метрового мыса Рока. По словам очевидцев, туристы упали, пытаясь сделать селфи.

9. В испанском городе Андухаир 21-летний местный житель погиб при попытке снять себя на крыше поезда. Молодой человек вместе с другом забрался на крышу списанного локомотива, думая, что он давно не используется. Но поезд по-прежнему был подключён к электросети.

10. Пара молодых людей из ЮАР, Холлоуэй Чейни и Джеймс Николс, познакомились в Интернете, а свою первую встречу решили отметить необычным снимком на холме на фоне заката. Готовясь к съёмке, Холлоуэй подошла слишком близко к обрыву и сорвалась вниз. Травмы оказались смертельными.

11. 21-летний мексиканец Оскар Отеро Агилар нечаянно застрелился во время фотосессии с оружием. Инцидент произошёл на севере Мехико, где незадолго до гибели молодой человек выпивал вместе с друзьями. После этого товарищи решили сфотографироваться и отправить снимки в соцсети. Агилара нашли с простреленной головой.

12. 18-летняя румынка Анна Урсу вместе с подругой пробралась на железнодорожную станцию города Яссы. Девушки забрались на крышу вагона, чтобы сделать селфи для социальных сетей. Поднявшись на крышу вагона, девушка случайно коснулась оголённого провода и получила удар током в 27 тысяч вольт.