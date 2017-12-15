Поезд рассёк скальп 16-летней девочке, которая делала опасное селфи с подругами

На фотографиях видно, как после сильного удара пострадавший подросток упал без сознания.

16-летняя Эли Хаят делала селфи со своими подругами около железнодорожных путей в Центральной Яве, Индонезия, когда внезапно она почувствовала сильный удар по голове. Поезд задел девушку в то время, как другие школьницы фотографировали себя на селфи-палку, сообщает The Sun.

На шокирующих фотографиях пострадавший подросток лежит на земле с рассечённой головой. Эли срочно госпитализировали в больницу и зашили скальп обратно.

Девочке ещё потребуется медицинская помощь. Врачи пока не сообщили, чем может грозить удар такой силы в дальнейшем.