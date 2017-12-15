Семья "мисс Ирак" бежала из страны из-за её селфи с "мисс Израиль"

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Семья "мисс Ирак" бежала из страны из-за её селфи с "мисс Израиль"

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Фото © Instagram/sarahidan

Представительницы двух стран сфотографировались вместе на конкурсе "Мисс Вселенная".

Семья победительницы конкурса "Мисс Ирак" была вынуждена бежать из страны в США после того, как в прошлом месяце Сара Идан сделала селфи с королевой красоты из Израиля. По словам самой девушки, ей поступают угрозы, что её лишат титула и затем убьют, если она не удалит фотографию и не вернётся домой, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sarahidan/" target="_blank">sarahidan</a></p>

Сара Идан и Адар Гандельсман сделали совместное фото на одном из этапов конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2017". "Мисс Ирак" подписала снимок: "Мира и любви от "мисс Ирак" и "мисс Израиль". "Мисс Израиль" просто отметила: "Чтобы вы знали: это "мисс Ирак", и она изумительна".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sarahidan/" target="_blank">sarahidan</a></p>

Однако нашлись и те, кому не понравился примирительный жест девушек. Дело в том, что Ирак не признаёт права Израиля на существование. Страны не поддерживают дипломатических отношений.

Это фото не означает, что я поддерживаю израильское правительство или его политику в отношении арабских стран. Я извиняюсь перед всеми, кто расценил это как оскорбление палестинского дела — это не было моей целью

Сара Идан

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/sarahidan/" target="_blank">sarahidan</a></p>

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