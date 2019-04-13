19 головокружительных селфи, сделанных астронавтами в открытом космосе

19 головокружительных селфи, сделанных астронавтами в открытом космосе

Фото: © Zuma Press/eyevine

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NASA выложило в открытый доступ архив фотографий, сделанных астронавтами во время экспедиций на Международную космическую станцию. На такие селфи лайков точно не жалко.

Первое в истории космическое селфи было сделано 12 ноября 1966 года астронавтом Баззом Олдрином

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

29 марта 2018 года. Астронавт Рики Арнольд делает селфи во время установки антенн на один из модулей Международной космической станции (МКС)

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

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Он же во время выхода в открытый космос 16 мая 2018 года

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

21 декабря 2015 года. Астронавт Скотт Келли готовит МКС к стыковке с российским космическим кораблём

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

23 января 2018 года. В опущенном визоре Марка Ванде Хея отражаются Земля и МКС

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

Марк Ванде Хей

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

16 июля 2013 года. Крис Кэссиди успевает сделать снимок, прежде чем ему приказывают вернуться на МКС из-за воды, обнаруженной внутри его шлема

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

5 сентября 2012 года. Японец Акихико Хосиде делает селфи во время шестичасового ремонта МКС

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

3 июня 2008 года. Астронавт Майк Фоссум готовит к стыковке с МКС японский научный модуль "Кибо"

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

Лука Пармитано (Европейское космическое агентство) нашёл время для "самострела" во время подготовки МКС к присоединению нового российского модуля

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

19 августа 2016 года. Кейт Рубинс фотографируется во время установки на МКС адаптера для стыковки коммерческих космических аппаратов Boeing и SpaceX

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

14 июня 2018 года. Рики Арнольд устанавливает на МКС камеры высокого разрешения

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

В визоре Суниты Уильямс отражается одна из солнечных батарей МКС длиной 37 метров

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

22 марта 2019 года. Энн Макклейн во время своего первого выхода в открытый космос

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

16 мая 2018 года. Бывший геофизик Дрю Фейстель провёл на МКС шесть месяцев

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

14 июня 2018 года. Ник Хейг фиксирует отражение Земли в своем визоре

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

23 апреля 2014 года. Селфи астронавта Рика Мастраккио

<p>Фото: © Zuma Press/eyevine</p>

Фотограф раскрыл до обидного простые секреты эффектных снимков в "Инстаграме"

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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