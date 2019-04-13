19 головокружительных селфи, сделанных астронавтами в открытом космосе

NASA выложило в открытый доступ архив фотографий, сделанных астронавтами во время экспедиций на Международную космическую станцию. На такие селфи лайков точно не жалко.

Первое в истории космическое селфи было сделано 12 ноября 1966 года астронавтом Баззом Олдрином

29 марта 2018 года. Астронавт Рики Арнольд делает селфи во время установки антенн на один из модулей Международной космической станции (МКС)

Он же во время выхода в открытый космос 16 мая 2018 года

21 декабря 2015 года. Астронавт Скотт Келли готовит МКС к стыковке с российским космическим кораблём

23 января 2018 года. В опущенном визоре Марка Ванде Хея отражаются Земля и МКС

Марк Ванде Хей

16 июля 2013 года. Крис Кэссиди успевает сделать снимок, прежде чем ему приказывают вернуться на МКС из-за воды, обнаруженной внутри его шлема

5 сентября 2012 года. Японец Акихико Хосиде делает селфи во время шестичасового ремонта МКС

3 июня 2008 года. Астронавт Майк Фоссум готовит к стыковке с МКС японский научный модуль "Кибо"

Лука Пармитано (Европейское космическое агентство) нашёл время для "самострела" во время подготовки МКС к присоединению нового российского модуля

19 августа 2016 года. Кейт Рубинс фотографируется во время установки на МКС адаптера для стыковки коммерческих космических аппаратов Boeing и SpaceX

14 июня 2018 года. Рики Арнольд устанавливает на МКС камеры высокого разрешения

В визоре Суниты Уильямс отражается одна из солнечных батарей МКС длиной 37 метров

22 марта 2019 года. Энн Макклейн во время своего первого выхода в открытый космос

16 мая 2018 года. Бывший геофизик Дрю Фейстель провёл на МКС шесть месяцев

14 июня 2018 года. Ник Хейг фиксирует отражение Земли в своем визоре

23 апреля 2014 года. Селфи астронавта Рика Мастраккио

Фотограф раскрыл до обидного простые секреты эффектных снимков в "Инстаграме"