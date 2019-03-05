У Кардашьян всё не как у людей. Если пить кофе, то только голой и перед камерой

Пока остальные сёстры Кардашьян заняты утешением Хлои, которой изменил бойфренд, 39-летняя Кортни не теряет времени зря. Голым фото она анонсировала своё новое детище — лайфстайл-сайт Poosh.

Бизнесвумен снялась полностью голой в ванной комнате. Но о том, что она и во время "банных" процедур не забывает о работе, говорит ноутбук, который она изящно держит в руке. Он и фарфоровая чашка прикрывают самые откровенные зоны модели.

Но мать троих детей не только похвасталась роскошной фигурой, но и прорекламировала свой сайт Poosh, который, по её словам, будет вскоре запущен. На его страницу в "Инстаграме" менее чем за сутки подписалось 2,2 млн человек. Что не удивительно, ведь сама Кортни может похвастаться целой армией фанатов — у неё более 74 млн подписчиков.

Поклонники такой подход Кортни оценили, сделав комплименты её фигуре. И даже заявили, что она превзошла своих младших сестёр.

Лучшая из Кардашьян _zaaaebby