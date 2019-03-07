Близится апокалипсис Кардашьян. Знаменитое семейство утопает в изменах

Жизнь семейства Кардашьян-Дженнер напоминает сериал с интригами и перипетиями. И в нём не обходится без измен, которые настигают звёздных сестёр всё чаще и чаще.

Недавно стало известно, что очередную девушку из знаменитого семейства якобы постигла печальная участь. Кайли Дженнер нашла в телефоне своего возлюбленного, музыканта Трэвиса Скотта, компрометирующие данные, после которых обвинила его в измене, пишет People. Правда, Скотт отрицает свою вину. Из-за скандала он даже отменил концерт и удалил страничку в "Инстаграме", чтобы "доказать верность любимой".

Кайли поссорилась с Трэвисом после того, как заглянула в его телефон и увидела то, что ей не понравилось источник

Примечательно, что ранее жертвой очередной измены стала старшая сестра Кайли — Хлои Кардашьян. Её 27-летний бойфренд, баскетболист Тристан Томпсон, подтвердил поговорку, что "горбатого могила исправит". Сначала парня застукали со стриптизёршей, пока беременная Хлои ждала его дома. Но жизнь ничему его не научила. И спустя почти год его заметили в объятиях лучшей подружки Кайли — 21-летней модели Джордин Вудс.

Судя по всему, не всё гладко на личном фронте у Кортни Кардашьян. 39-летняя звезда сейчас не замужем. А с молоденьким бойфрендом — 25-летним боксёром и моделью Юнесом Бенджимой — рассталась, по слухам, тоже из-за его походов налево. Похоже, пока счастье удалось обрести только красотке Ким — с рэпером Канье Уэстом она в браке уже более четырёх лет.