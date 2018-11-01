Спуститесь уже с небес... Сёстры Кардашьян нашли повод раздеться даже в Хеллоуин

Звёзды реалити-шоу нарядились ангелами Victoria’s Secret и прошлись по улицам Лос-Анджелеса в нижнем белье.

Семейство Кардашьян затмило всех звёзд, которые праздновали Хеллоуин, благодаря необычному выбору своих костюмов. На одну ночь сёстры перевоплотились в сексуальных ангелов Victoria’s Secret, и все взгляды были устремлены только на них, сообщает Metro.

Зрелище получилось действительно впечатляющим: Ким, Кортни и Хлоя Кардашьян и их сестры Кайли и Кендалл Дженнер надели красивое нижнее бельё, которое было инкрустировано кристаллами, высокие каблуки и огромные крылья.

Как рассказала у себя в "инстаграме" Ким Кардашьян, костюмы для вечера им прислали непосредственно из Victoria’s Secret. Известная марка нижнего белья каждый год устраивает грандиозный шоу-показ, во время которого по подиуму дефилируют известные супермодели в соблазнительных кружевных штучках и с крылышками за спиной.

Спасибо Victoria’s Secret за то, что прислали нам настоящие наряды для подиума и одолжили на одну ночь крылья. Моя мечта сбылась! Заодно и Кендалл попрактиковалась Ким Кардашьян

Даже Кайли, которая родила всего восемь месяцев назад, не смогла пропустить такое событие. Для своего наряда 21-летняя модель надела бельё телесного цвета и прозрачное боди с кристаллами.

В таком виде звёзды реалити-шоу продефилировали по одной из улиц Лос-Анджелеса, и равнодушным не остался никто. Девушки демонстрировали свои прекрасные фигуры, крутясь перед камерами фотографов.