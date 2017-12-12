"Самая отмороженная семья" Англии на Рождество угодила в тюрьму в полном составе

Соседи семейства Селвудс из Тонбриджа, Кент, Великобритания, включая их родную тётку 51-летнюю Терезу Кол, не могут нарадоваться тому, что Рождество они встретят в своих домах, когда рядом не будет этих пьяниц и преступников. В округе их знают как живое воплощение героев телесериала "Бесстыдники".

Семья состоит из 53-летней матери Лесли, трёх сыновей — 24-летнего Даррена, 33-летнего Джейсона и 31-летнего Ли и 29-летней дочери Келли, пишет Daily Mirror. Отец семейства Роберт умер 12 лет назад от алкоголизма.

Остальные члены нерадивого семейства, за исключением матери троих детей Келли — которая уже отбывает срок — попали за решётку в канун Рождества. Пока мать Лесли коротает срок в тюрьме в Ашфорде, все трое её сыновей — в тюрьме Свейлсайд на острове Шеппи.

Страший сын Лесли Даррен оказался последним из Селвудсев, кого ждёт тюрьма. Ему светят 15 месяцев за удар соседа ножом, который попросил его поделиться с ним стейком.

За две недели до этого его мать Лесли и брат Ли получили в общей сложности 19 месяцев за небольшие уголовно-административные нарушения. Они представлены на фото.

Джейсон Селвуд уже отбывает шестилетний срок за попытку взломать терминал банка и украсть $25 тыс.

Это семейство полных отморозков, включая мою сестру Лесли, я не знаю, как их выносит земля... Я их ненавижу всеми фибрами души, они настоящие звери. Как хорошо, что они все за решёткой в Рождество, мои поздравления! Тётка Тереза Кол

Последняя из Селвудсов, которая осталась на свободе, Келли Селвудс раньше представала пред судом за атаку на соседку с химическим раствором для очистки туалета. Впрочем, она — единственная, кто скучает по трём братьям и своей матери.