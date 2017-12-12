"Самая отмороженная семья" Англии на Рождество угодила в тюрьму в полном составе

Семья состоит из 53-летней матери Лесли, трёх сыновей — 24-летнего Даррена, 33-летнего Джейсона и 31-летнего Ли и 29-летней дочери Келли, пишет Daily Mirror. Отец семейства Роберт умер 12 лет назад от алкоголизма.
Остальные члены нерадивого семейства, за исключением матери троих детей Келли — которая уже отбывает срок — попали за решётку в канун Рождества. Пока мать Лесли коротает срок в тюрьме в Ашфорде, все трое её сыновей — в тюрьме Свейлсайд на острове Шеппи.
Страший сын Лесли Даррен оказался последним из Селвудсев, кого ждёт тюрьма. Ему светят 15 месяцев за удар соседа ножом, который попросил его поделиться с ним стейком.
За две недели до этого его мать Лесли и брат Ли получили в общей сложности 19 месяцев за небольшие уголовно-административные нарушения. Они представлены на фото.
Джейсон Селвуд уже отбывает шестилетний срок за попытку взломать терминал банка и украсть $25 тыс.
Это семейство полных отморозков, включая мою сестру Лесли, я не знаю, как их выносит земля... Я их ненавижу всеми фибрами души, они настоящие звери. Как хорошо, что они все за решёткой в Рождество, мои поздравления!
Тётка Тереза Кол
Последняя из Селвудсов, которая осталась на свободе, Келли Селвудс раньше представала пред судом за атаку на соседку с химическим раствором для очистки туалета. Впрочем, она — единственная, кто скучает по трём братьям и своей матери.
Очень грустно, что моих братьев не будет рядом. Они ведь даже не получат подарки на Рождество...
Келли Селвуд
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