Рогоносец, заставивший жену ходить по улице голой, превратил скандал в бизнес

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Рогоносец, заставивший жену ходить по улице голой, превратил скандал в бизнес

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Выходец из Доминиканской Республики 26-летний Джейсон Мело продавал майки и кепки с цитатами из собственного видео, которое стало вирусным. Тогда в порыве гнева он обвинил свою жену в измене и заставил её пройтись голой по улице.

Джейсон заподозрил свою жену, чьё имя не называется, в рассылке интимных фото сразу нескольким пользователям Сети. В качестве наказания он заставил "изменницу" пройтись в обнаженном виде по Нью-Йорку, пишет Daily Mail.

Видео было выложено на LiveLeak.com. На нём Джейсон грубо срывает полотенце с жены и кричит ей унизительные вещи. Девушка при этом старается спрятаться между машинами.

View post on imgur.com

Сними это, все должны видеть твой позор! Раз ты шлюха, то ты должна платить как шлюха!

Джейсон Мело

Именно с этими цитатами Джейсон создал серию товаров — чашки, футболки и бейсболки. Между тем его жена призналась, что Джейсон уже давно угрожал ей.

View post on imgur.com

Он начал угрожать мне, он угрожал разрубить мне лицо. С момента происшествия я скрываюсь в своей квартире в страхе, ухаживая за своей новорождённой дочерью

жена Джейсона Мело

View post on imgur.com

Джейсону предъявлены обвинения в принуждении, нападении, пристрастном преследовании, угрозах, попытках удушения и угрозе для благополучия ребёнка. Ему светит до семи лет лишения свободы.

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