Рогоносец, заставивший жену ходить по улице голой, превратил скандал в бизнес

Джейсон заподозрил свою жену, чьё имя не называется, в рассылке интимных фото сразу нескольким пользователям Сети. В качестве наказания он заставил "изменницу" пройтись в обнаженном виде по Нью-Йорку, пишет Daily Mail.
Видео было выложено на LiveLeak.com. На нём Джейсон грубо срывает полотенце с жены и кричит ей унизительные вещи. Девушка при этом старается спрятаться между машинами.
Сними это, все должны видеть твой позор! Раз ты шлюха, то ты должна платить как шлюха!
Джейсон Мело
Именно с этими цитатами Джейсон создал серию товаров — чашки, футболки и бейсболки. Между тем его жена призналась, что Джейсон уже давно угрожал ей.
Он начал угрожать мне, он угрожал разрубить мне лицо. С момента происшествия я скрываюсь в своей квартире в страхе, ухаживая за своей новорождённой дочерью
жена Джейсона Мело
Джейсону предъявлены обвинения в принуждении, нападении, пристрастном преследовании, угрозах, попытках удушения и угрозе для благополучия ребёнка. Ему светит до семи лет лишения свободы.
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