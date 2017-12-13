Рогоносец, заставивший жену ходить по улице голой, превратил скандал в бизнес

Выходец из Доминиканской Республики 26-летний Джейсон Мело продавал майки и кепки с цитатами из собственного видео, которое стало вирусным. Тогда в порыве гнева он обвинил свою жену в измене и заставил её пройтись голой по улице.

Джейсон заподозрил свою жену, чьё имя не называется, в рассылке интимных фото сразу нескольким пользователям Сети. В качестве наказания он заставил "изменницу" пройтись в обнаженном виде по Нью-Йорку, пишет Daily Mail.

Видео было выложено на LiveLeak.com. На нём Джейсон грубо срывает полотенце с жены и кричит ей унизительные вещи. Девушка при этом старается спрятаться между машинами.

Сними это, все должны видеть твой позор! Раз ты шлюха, то ты должна платить как шлюха! Джейсон Мело

Именно с этими цитатами Джейсон создал серию товаров — чашки, футболки и бейсболки. Между тем его жена призналась, что Джейсон уже давно угрожал ей.

Он начал угрожать мне, он угрожал разрубить мне лицо. С момента происшествия я скрываюсь в своей квартире в страхе, ухаживая за своей новорождённой дочерью жена Джейсона Мело

Джейсону предъявлены обвинения в принуждении, нападении, пристрастном преследовании, угрозах, попытках удушения и угрозе для благополучия ребёнка. Ему светит до семи лет лишения свободы.