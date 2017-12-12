"Моя девушка — порнозвезда и каждый день спит с разными людьми, но я не против"

Бойфренд известной порноактрисы рассказал, каково это — встречаться с девушкой с таким большим опытом.

32-летний Майк Адкинс из Лас-Вегаса — один из самых понимающих бойфрендов в мире. Мужчина уже в течение четырёх лет встречается с популярной порнозвездой Элли Хэйз, несмотря на её вид заработка, сообщает Mirror.

Майк рассказал, что успешная карьера возлюбленной не испугала его перед их первым сексом. И, что самое удивительное, он не ревнует Элли к другим мужчинам и девушкам, с которыми она снимается в порнофильмах.

Я просто смотрю на неё как на личность. Но, да, у неё, безусловно, было больше партнёров, чем у меня за всю жизнь. Меня не беспокоит, что она спит с другими мужчинами. Если бы это было не на работе, то тогда был бы другой разговор Майк Адкинс

Когда Майк познакомился с Элли, то он ещё не догадывался о том, как она зарабатывает себе на жизнь. Узнав о её работе, он, конечно, был в шоке первое время, но всё равно принял эту новость довольно "прохладно".

Я никогда не был на съёмочной площадке и не смотрю порно с участием Элли. Я не имею ничего против них, просто у меня нет в этом необходимости. Она постоянно рядом, поэтому смысл? Майк Адкинс

Элли работает в порноиндустрии на протяжении восьми лет. За это время она снялась в более чем 350 фильмах. Пара старается не обсуждать, что она делала на съёмках, хотя в постели они применяют некоторые её навыки.

Единственный раз, когда Майк действительно переживал из-за работы Элли, — это когда рассказывал о ней маме.

Я позвонил маме и оставил ей сообщение на автоответчике: "Эй, я встречаюсь с девушкой, и я должен сказать вам что-то". Она перезвонила мне, и я сказал: "Да, она порнозвезда", и мама сказала: "О Боже! Я думал, ты скажешь мне, что она беременна" Майк Адкинс

В 18 лет Хейз вышла замуж за проповедника, но через два года пара развелась. Сейчас девушка утверждает, что с Майком у них более серьёзные и страстные отношения.