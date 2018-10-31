Отцу и дочери предъявлено обвинение в инцесте после того, как погиб их ребёнок

Мужчина уже находится под арестом по другому делу, а девушку только заключили под стражу.

Об инцесте отца и дочери стало известно только после того, как их ребёнок скончался в больнице в Чарльстоне, Южная Каролина. Изначально полиция прибыла на вызов врачей, когда Кэтлин Эдвардс забеременела от своего биологического отца Джеймса Брауна. Медики заподозрили, что девушка была изнасилована, но выяснилось, что пара состояла во взаимных отношениях, сообщает The Sun.

Ребёнок скончался из-за осложнений, вызванных кровосмешением. В итоге Кэтлин арестовали в то время, как Джеймс находился под арестом по другому делу в другой стране. Никаких подробностей расследования пока не известно.

Впрочем, это не первый случай шокирующего кровосмешения. В апреле в Северной Каролине разразился громкий скандал вокруг отца и дочери, которые воспитывали общего ребёнка. Однако после того как стало известно об их отношениях, Стивен Падл застрелил свою биологическую дочь, их семимесячного сына и приёмного отца Кэти, после чего покончил с собой.