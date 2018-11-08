Дублёрша Эмилии Кларк, хранившая невинность, встретила мужа за 9 дней до свадьбы

21-летняя английская актриса Рози Мак, которая была дублёршей Эмилии Кларк на съёмках "Игры престолов", рассказала об отношениях с молодым певцом, в которого безумно влюбилась и вышла замуж через несколько дней.

Девушка не раз говорила в соцсетях о том, что будет хранить невинность до замужества, пишет The Sun. Несмотря на то что ей приходилось работать дублёршей актрисы, у которой в сериале немало эротических сцен. Кроме того, она встречалась с парнями, но со временем ей всё труднее было говорить нет. Но Рози объяснила своё решение.

Моя мама и бабушка хранили себя до свадьбы, но я так поступила не из-за семьи. В 14 я прочла, что Адриана Лима, модель Victoria's Secret, хочет сохранить себя для мужа. Я подумала, что это невероятно, и тоже решила так сделать Рози Мак

Но в один момент всё изменилась. Рози, которая, кроме того, ещё и занимается музыкой, отправилась на звукозаписывающую студию в Лос-Анджелес. Там она встретилась с певцом Джошем Бриксом — у них были общие друзья на "Фейсбуке". Всё произошло почти мгновенно. Притяжение между молодыми людьми оказалось настолько сильным, что уже через три дня они заговорили о свадьбе.

Знаю, что это было безумие. Я никогда не верила в любовь с первого взгляда <...> Но потом ты встречаешь кого-то и знаешь, что это он Рози Мак

От слов пара быстра перешла к делу. Ещё через шесть дней молодые люди отправились в загс. Никто об этом не знал, в том числе их родители. Влюблённые даже не успели купить кольца, а брачную ночь провели в обычной гостинице, заказав перед этим пиццу и посмотрев кино.

Я видела, что у него есть моральные и семейные ценности. Мой инстинкт подсказывал, что он будет хорошим мужем Рози Мак

Но и это ещё не конец истории. Вскоре девушка выяснила, что за девять дней знакомства с будущим мужем успела забеременеть. Прошло несколько месяцев, и она с радостью поделилась со 168 тыс. поклонников в "Инстаграме" снимками округлившегося животика.