Верните мне мой 2007-й. 15 семей, которые повторили свои фото из прошлого

Читайте также

Верните мне мой 2007-й. 15 семей, которые повторили свои фото из прошлого

846

Фото: соцсети

Порой лучше тёплых воспоминаний может быть лишь возможность воспроизвести те же события. Эти семьи решили повторить свои старые снимки, некоторым из которых десятки лет. Чтобы доказать: что бы ни происходило в мире, всегда есть вещи, которые остаются неизменны. Например, любовь к близким.

Папа, дочка и их домашние животные воссоздают это фото в течение 10 лет

<p>Фото: соцсети</p>

Некоторые вещи никогда не меняются

<p>Фото: соцсети</p>

Я и мой двоюродный дедушка 24 года спустя

<p>Фото: соцсети</p>

Прошло 35 лет

<p>Фото: соцсети</p>

Сын предугадал, что пойдёт по стопам отца и станет полицейским

<p>Фото: соцсети</p>

Моему мужу было три месяца, когда его отец погиб в автокатастрофе. В качестве новогоднего подарка его маме мы воссоздали это фото — с нашим сыном

<p>Фото: соцсети</p>

Братья нашли свою детскую машинку, когда вернулись в заброшенную Припять

<p>Фото: соцсети</p>

Мы с сыном отксерокопировали наши лица — тогда и сейчас

<p>Фото: соцсети</p>

Спящая красавица

<p>Фото: соцсети</p>

Моя мама ничуть не изменилась с 1988-го

<p>Фото: соцсети</p>

Ровно через 20 лет мы вернулись к тому же фотографу, чтобы сделать подарок родителям

<p>Фото: соцсети</p>

Счастливая Пасха

<p>Фото: соцсети</p>

В четыре года я шептал ей на ухо всякие милые глупости, 24 года спустя мы поженились

<p>Фото: соцсети</p>

30 лет и бороды

<p>Фото: соцсети</p>

Отправились с папой в Диснейленд, чтобы воссоздать любимое семейное фото

<p>Фото: соцсети</p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×