Верните мне мой 2007-й. 15 семей, которые повторили свои фото из прошлого

Папа, дочка и их домашние животные воссоздают это фото в течение 10 лет
Некоторые вещи никогда не меняются
Я и мой двоюродный дедушка 24 года спустя
Прошло 35 лет
Сын предугадал, что пойдёт по стопам отца и станет полицейским
Моему мужу было три месяца, когда его отец погиб в автокатастрофе. В качестве новогоднего подарка его маме мы воссоздали это фото — с нашим сыном
Братья нашли свою детскую машинку, когда вернулись в заброшенную Припять
Мы с сыном отксерокопировали наши лица — тогда и сейчас
Спящая красавица
Моя мама ничуть не изменилась с 1988-го
Ровно через 20 лет мы вернулись к тому же фотографу, чтобы сделать подарок родителям
Счастливая Пасха
В четыре года я шептал ей на ухо всякие милые глупости, 24 года спустя мы поженились
30 лет и бороды
Отправились с папой в Диснейленд, чтобы воссоздать любимое семейное фото
- Популярные
- По времени