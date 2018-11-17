Верните мне мой 2007-й. 15 семей, которые повторили свои фото из прошлого

Порой лучше тёплых воспоминаний может быть лишь возможность воспроизвести те же события. Эти семьи решили повторить свои старые снимки, некоторым из которых десятки лет. Чтобы доказать: что бы ни происходило в мире, всегда есть вещи, которые остаются неизменны. Например, любовь к близким.

Папа, дочка и их домашние животные воссоздают это фото в течение 10 лет

Некоторые вещи никогда не меняются

Я и мой двоюродный дедушка 24 года спустя

Прошло 35 лет

Сын предугадал, что пойдёт по стопам отца и станет полицейским

Моему мужу было три месяца, когда его отец погиб в автокатастрофе. В качестве новогоднего подарка его маме мы воссоздали это фото — с нашим сыном

Братья нашли свою детскую машинку, когда вернулись в заброшенную Припять

Мы с сыном отксерокопировали наши лица — тогда и сейчас

Спящая красавица

Моя мама ничуть не изменилась с 1988-го

Ровно через 20 лет мы вернулись к тому же фотографу, чтобы сделать подарок родителям

Счастливая Пасха

В четыре года я шептал ей на ухо всякие милые глупости, 24 года спустя мы поженились

30 лет и бороды

Отправились с папой в Диснейленд, чтобы воссоздать любимое семейное фото