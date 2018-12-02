Для девушки с терминальной стадией рака Рождество устроили заранее...

35-летняя Саманта Грин из Альвастона, Великобритания, страдает раком яичников в терминальной стадии. По прогнозам врачей, женщине не суждено дожить до Рождества, поэтому её близкие устроили праздник на месяц раньше.

Полтора года назад мать троих детей Саманта Грин услышала диагноз "рак яичников" и начала борьбу за жизнь, которую, к несчастью, проиграла. Недавно врачи сообщили женщине, что ей осталось всего несколько дней жизни, и она даже не сможет встретить Рождество вместе со своей любимой семьёй.

Саманта любит Рождество, и это было её последнее желание Сестра Саманты Эмма Пимблот

Близкие Саманты решили порадовать умирающую и устроили для неё Рождество на месяц раньше. Женщина, у которой даже не было сил подняться с кровати, всё-таки подготовила подарки для своих близких. Подруга помогла Саманте сшить подушки с фотографиями, которые та вручила детям и мужу.

Семья даже отвезла Саманту в торговый центр, где та выбрала украшения для дома и игрушки, которые окажутся под ёлкой 25 декабря. Кроме того, женщина смогла выбрать подарок на день рождения сына, до которого она также не доживёт. А ещё её близкие сделали последнее семейное фото с Самантой.

Мы все сидели вместе, и Саманта сказала, что хотела бы последнее семейное фото. Это самое меньшее, что мы могли для неё сделать Сестра Саманты Эмма Пимблот

К несчастью, никакой надежды на выздоровление Саманты нет, но её друзья всё равно начали сбор денег — они надеются, что вырученные средства помогут детям ни в чём не нуждаться после смерти мамы.