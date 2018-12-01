Пожар забрал у него семью и смысл жизни, но тут появилась одноклассница

Любящий муж и отец двоих сыновей погрузился в пучину отчаяния после гибели родных при пожаре. Прийти в себя помогла поддержка подруги детства, которая написала об этой истории книгу.

Восемь лет назад Джон Бикли потерял всю семью: его 46-летняя супруга Хизер и два сына — 10-летний Феликс и 6-летний Оскар — сгорели в их доме в Бенллехе (Уэльс). Очаг возгорания находился в подсобном помещении: полыхнул перегревшийся двигатель холодильника. Домочадцы просто не успели выбраться наружу, в том числе из-за неисправной пожарной сигнализации.

Джон был на работе, когда произошла трагедия. Вернувшись домой, он увидел, как пожарные борются с огнём, тщетно пытаясь спасти его жену и детей, попавших в смертельную ловушку. Страшная потеря надолго выбила его из колеи.

Наш дом был полон жизни, любви, детского смеха и веселья, но всё, что от них осталось, — три пластиковые урны с прахом в гостиной Джон Бикли

Хизер Бикли 16 лет прослужила в полиции, до этого успев поработать медсестрой. "Она всю свою жизнь приносила пользу обществу. А в нашей семье Хизер была тем моторчиком, который приводил всё в движение", — рассказывает Джон.

Феликс любил спорт. Помню, как мы сидели в кафе и пили горячий шоколад после катания на лыжах. А ещё он играл в футбол и мечтал выступать за "Ливерпуль" Джон Бикли

Оскар был очень милым мальчиком. Он мог часами играть в Лего и никогда ни на что не жаловался Джон Бикли

После смерти жены и детей Джон не хотел никого видеть. Но лучом света в его тёмном царстве неожиданно стала одноклассница Джилл Барнс, которая приехала на похороны его семьи.

Я чувствовал себя так, будто провалился в глубокую чёрную дыру. Каждый день я доводил себя работой до изнеможения, чтобы не думать о случившемся. Иногда я буквально забывал, как дышать. Но я понимал, что нужно двигаться дальше. И тут появилась Джилл Джон Бикли

Подруга детства помогла Джону прийти в себя: у них завязались отношения. В итоге Джилл написала книгу, посвящённую их истории.

По словам Джона, справиться с болью утраты ему помогла человеческая доброта. "Не замыкайтесь в себе, — советует он тем, кто пережил горе. — Свет может пробиться даже в самый тёмный угол. Но для этого нужно время и поддержка неравнодушных людей".