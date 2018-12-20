Боксёрша из Калининграда сделала бывшего мужа бесплодным, ударив ему между ног

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Боксёрша из Калининграда сделала бывшего мужа бесплодным, ударив ему между ног

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Девушка защищалась от супруга, который схватил её за горло и пытался отнять сына.

Жительница Калининграда жестоко расправилась с бывшим мужем, когда они начали спорить, с кем на выходные останется их сын. Римме С. как нельзя кстати пригодились её боксёрские навыки, когда ссора переросла в настоящую драку. Вячеслав начал хватать её за шею и пытаться выхватить ребёнка, и тогда девушка ударила ему прямо между ног, сообщает telegram-канал Mash.

<p>Фото © Соцсети</p>

<p>Фото © Соцсети</p>

Годы тренировок не прошли даром. Удар оказался такой силы, что мужчина остался без одного яйца. Теперь Вячеслав бесплоден и пытается справиться с психологической травмой. По словам пострадавшего, супруга и раньше поднимала на него руку, но он не стал рассказывать об этом полиции.

<p>Фото © Соцсети</p>

Сама Римма не отрицает свою вину в нанесении телесных повреждений, но опровергает обвинения в постоянных побоях. Девушка рассказала, что бывший супруг сам себя калечил, чтобы казаться жертвой.

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