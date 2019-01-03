Старое семейное фото стало вирусным в Сети благодаря одной крошечной детали

Писатель Мэтью Андерсон из Массачусетса, США, поделился в "Твиттере" старым снимком, который на первый взгляд кажется вполне обычным, но, как оказалось, в нём есть маленький секрет.

На снимке, который выложил Мэтью, запечатлены он сам, его мама, папа и младшая сестренка. И в этой фотографии не было бы ничего особенного, если бы не одно но. Оказалось, что в кадр попало ещё одно живое существо, причём расположилось оно в самом неожиданном месте. Приглядевшись внимательнее, можно заметить, что из нагрудного кармана Мэтью, где должен был быть платок, торчит мордочка хомячка. О чём мужчина и написал в посте. Причём писатель обнаружил это тоже не сразу.

Я публикую эту старую рождественскую фотографию, так как только что заметил, что мой нагрудный платок — это хомяк моей сестры Мэтью Андерсон

Забавное фото так понравилось пользователям, что быстро стало вирусным и за пару дней набрало более 200 тысяч лайков и 35,5 тысяч репостов. В комментариях люди стали делиться своими историями про хомячков, смеяться над необычным "грудным платком" и благодарили автора за то, что он поделился с ними такой забавной историей.

Боже мой! Это довольно удивительно FierceMommyof4

Отличное фото, спасибо, что поделился! j_dext