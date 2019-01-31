2-летний сын оказался ненужным после развода родителей, и его продали за 1 млн

Прошёл год, прежде чем малыша по прозвищу Хао Хао из Китая смогли вернуть его родственникам.

Мальчик какое-то время жил с бабушкой и дедушкой. Но потом родители забрали его, и ребёнок исчез, пишет Quanzhou Evening News. На вопросы о его местонахождении они отмалчивались. А потом отец Хао попал в тюрьму за торговлю наркотиками. Тогда и выяснилась страшная правда. Родители мальчика продали его незнакомой супружеской паре за 120 тыс. юаней (около 1,2 млн рублей). И полученные деньги поделили между собой. Они решили расстаться, и никто из них не хотел воспитывать ребёнка в одиночку.

Потеряв любимого внука, бабушка и дедушка забили тревогу. Они обратились к полицейским, и те начали поиски. В итоге малыша удалось вернуть. Хао обнаружили у супружеской четы по фамилии Су в соседнем городе Анхае. Они заявили, что купили мальчика, так как долго не могли завести своих детей. Мужа и жену арестовали, сейчас они находятся под следствием. А правоохранители разыскивают биологических родителей ребёнка.

Мой внук — это вся моя жизнь. Когда его забрали, я просто оцепенел. Не могу поверить, что мой сын и его девушка могли сделать что-то настолько жестокое Фэн, дедушка Хао Хао

В соответствии с китайским законодательством торговля женщинами и детьми наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, однако могут также выноситься пожизненные или смертные приговоры.