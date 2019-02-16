История о мусорщике, который нашёл самый ценный клад среди отходов — свою жену

Неожиданную популярность на Reddit получила тема о том, попадалось ли кому-нибудь на свалке что-то ценное. И пользователь deanjarois рассказал невероятную историю: его отец действительно находил в мусоре интересные вещи, например старые рыболовные наживки или наручные часы Bulova. Но самое главное — он встретил там свою любовь, пишет Bored Panda.

"В молодости папа работал мусорщиком и всё время проезжал по одному и тому же маршруту, в том числе мимо дома моей мамы. Как только она слышала подъезжающую машину, сразу выскакивала из дома с пакетами. Вы не поверите, но она специально выучила папино расписание и даже передвинула курсы по рентгенографии, чтобы быть дома, когда забирают мусор. Папа это заметил и стал сам брать у неё пакеты. Но на первый шаг никто так и не решался, и их "мусорная" история продолжалась несколько месяцев".

"Родители мамы её всячески поддерживали, но сама она никак не могла пересилить смущение. В итоге мой дедушка отказался дальше это терпеть и заявил, что не впустит её в дом, пока она наконец-то не решит свою судьбу. И, как назло, именно в этот день папа сидел за рулём, а мусор принимал его напарник".

"Мама передала ему пакеты и неуверенно спросила, не встречается ли с кем-нибудь его товарищ. Как вы понимаете, товарищ ни с кем не встречался. И вот так закончилась эта история и началась другая, которая длилась 26 лет и продолжалась до сих пор".

Пользователи Reddit поблагодарили deanjarois за такую прекрасную историю, поразившись тому, что любовь — на самом деле странная штука, которую можно найти в самых неожиданных местах.