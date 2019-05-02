Больной отец до последнего боролся со смертью, чтобы увидеть рождение сыновей

Прошло всего два месяца со свадьбы Хэнксов из Юты, США, когда они узнали, что Джастин болен раком, пишет People.

Не успели Джастин и Дженнифер насладиться своей новой семейной жизнью, как к ним в дом нагрянула беда — врачи диагностировали у Джастина рак. Это известие сильно ударило по супругам, первое время они пребывали в отчаянии и не знали, что делать.

После операции по удалению опухоли Джастин и Дженнифер решили, что сдаваться нельзя. Болезнь и так отняла у них уже многое — медовый месяц и семейную жизнь. Конечно, иногда случались тяжёлые дни, когда на борьбу не находилось сил, но Хэнксы всё равно брали себя в руки и двигались дальше. Они решили, что рак не помешает им создать счастливую семью, и для полноты картины им не хватало детей.

Когда Джастин узнал, что Дженнифер ждёт близняшек, он был в восторге. А когда выяснилось, что это двое мальчиков — то был просто на седьмом небе от счастья. Во время беременности жены Джастин чувствовал себя куда лучше и, несмотря на операции и химиотерапию, помогал жене с подготовкой к такому важному событию.

Казалось, что всё самое плохое уже позади и вроде бы всё налаживается, но, когда Дженнифер была на седьмом месяце, Джастину внезапно стало хуже. Врачи не верили, что он сможет увидеть своих малышей.

Я думала: "Боже мой, он ведь реально может умереть!" Я знала это и раньше, но по-настоящему до меня дошло только тогда Дженнифер Хэнкс

Вопреки прогнозам врачей, Джастин смог продержаться до рождения близнецов. Он сидел рядом с Дженнифер и подбадривал её тёплыми словами. Когда Джастин впервые взял сыновей на руки, это было похоже на чудо. Дженнифер знала, насколько это было важно для него, и была рада, что они справились и смогли это устроить.