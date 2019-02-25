В Москве мать попросила полицию оградить сына от дурного влияния друзей — ему 36

Для родителей мы всегда остаёмся детьми — и в 20, и в 50. Но иногда забота мам и пап достигает критических масштабов.

Одна очень трепетная и бдительная родительница из Москвы за воспитанием сына, судя по всему, следит строго. Поэтому, когда Алексей Мильтонов вдруг начал выпивать и пришёл домой в "неадекватном состоянии", его мама Людмила решила не мелочиться и обратилась в полицию.

Женщина просила служителей закона оградить сына от дурного влияния друзей. Ведь кто, как не они, могли испортить Алексея, который всегда был образцовым ребёнком.

Правда, во всей этой истории есть одна интересная деталь: Алексею 36 лет, пишет Mash. Недавно он познакомился с некоей женщиной, что, видимо, и стало причиной перемен в его поведении. После обращения Людмилы правоохранители начали проверку. У такой мамы особо "не забалуешь".