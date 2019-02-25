В Москве мать попросила полицию оградить сына от дурного влияния друзей — ему 36

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В Москве мать попросила полицию оградить сына от дурного влияния друзей — ему 36

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Фото: telegram/Mash

Для родителей мы всегда остаёмся детьми — и в 20, и в 50. Но иногда забота мам и пап достигает критических масштабов.

Одна очень трепетная и бдительная родительница из Москвы за воспитанием сына, судя по всему, следит строго. Поэтому, когда Алексей Мильтонов вдруг начал выпивать и пришёл домой в "неадекватном состоянии", его мама Людмила решила не мелочиться и обратилась в полицию.

<p>Алексей Мильтонов. Фото: Telegram/<a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

Женщина просила служителей закона оградить сына от дурного влияния друзей. Ведь кто, как не они, могли испортить Алексея, который всегда был образцовым ребёнком.

<p>Алексей Мильтонов. Фото: moikrug.ru</p>

Правда, во всей этой истории есть одна интересная деталь: Алексею 36 лет, пишет Mash. Недавно он познакомился с некоей женщиной, что, видимо, и стало причиной перемен в его поведении. После обращения Людмилы правоохранители начали проверку. У такой мамы особо "не забалуешь".

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