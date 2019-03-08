Умирающая мама оставила вместо себя 40 открыток на каждый день рождения дочки

Конечно же, 42-летняя Лена Пирс из Ноттингемшира, Англия, пришла в отчаяние, когда врачи дали ей всего год жизни. Она не хотела оставлять свою пятилетнюю дочь и боялась, что малышка будет чувствовать себя покинутой. Но женщина нашла решение, пишет The Sun.

Услышав от врачей о своём страшном диагнозе — болезни моторных нейронов, Лена сперва не могла поверить в это. Только потом до неё дошло всё её положение: она не будет утешать Лекси после её первого болезненного расставания, не поможет с выбором платья на выпускной, не скажет тост на свадьбе дочери. Поэтому Лена решила хотя бы оставить малышке напоминание о себе.

Женщина подготовила для Лекси множество открыток на её дни рождения и на Рождество, чтобы девочка до 40 лет каждый праздник получала от мамы какую-то весточку. Болезнь сильно повлияла на способность женщины говорить и писать, поэтому Лена придумывала текст, но записывала его медсестра, согласившаяся помочь. Зато мама смогла сама подписать открытки.

Для моей прекрасной 11-летней малышки. Это твой последний год в начальной школе, наслаждайся, пока можешь! В следующем году начнётся серьёзная учёба, придётся потрудиться! Мои мысли и любовь всегда с тобой. Обнимаю и целую, мамочка Лена Пирс

Для моей 17-летней красавицы. Надеюсь, мальчики с тобой хорошо обращаются! И помни, тебе пока недостаточно лет для каких-то серьёзных приключений... Поскорее запишись на уроки вождения, они пригодятся. И хорошего дня рождения! С любовью, мама Лена Пирс

Но и сейчас Лена не теряет времени и живёт каждым днём. Они с Лекси уже посетили Диснейленд в Париже и съездили на Рождество в Лапландию, где встретили Санта-Клауса. Теперь мама планирует навестить сестру в США и свозить Лекси на остров Гамильтон, где Лена когда-то провела чудесный год.