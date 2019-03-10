Больше! Ещё больше! 10 звёзд, доказавших, что детей много не бывает

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Больше! Ещё больше! 10 звёзд, доказавших, что детей много не бывает

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Фото: instagram/bria_murphy

Любите детей? А знаменитостей? Предлагаем посмотреть на них вместе! Многие звёзды стали многодетными мамами и папами совсем незаметно для их поклонников. Не успеешь оглянуться, а любимый актёр уже нянчит девятого карапуза. Взгляните на Мэла Гибсона, например. Да и про остальных не забудьте!

Тори Спеллинг, актриса ("Беверли-Хиллз, 90210") — пятеро детей

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/torispelling/" target="_blank"><strong>torispelling</strong></a></p>

Этого папу по праву можно назвать многодетным. У сердцееда Мэла Гибсона девять детей от трёх женщин

<p>Фото: instagram / melgibson_fanpage</p>

А у актёра-весельчака Эдди Мёрфи ещё больше — десять!

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/bria_murphy/" target="_blank"><strong>bria_murphy</strong></a></p>

Рэпер Пи Дидди, наступая на хвост предыдущим звёздам, обзавёлся шестью прелестными ребятишками

<p>Фото: <strong>instagram/</strong><a href="https://www.instagram.com/diddy/" target="_blank"><strong>diddy</strong></a></p>

Лучезарная актриса Кэтрин Хейгл стала счастливой мамой троих детишек

<p>Фото: <strong>instagram/</strong><a href="https://www.instagram.com/katherineheigl/" target="_blank"><strong>katherineheigl</strong></a></p>

Актёр Крис О'Доннелл и пятеро его детишек

<p>Фото: pinterest/<a href="https://www.pinterest.ru/sherrillgear/" target="_blank"><strong>Sherrill Gear</strong></a></p>

У рэпера, творящего под псевдонимом Master P, тоже девять детей. Даже не помещаются на одном снимке

<p>Фото: Chris Frawley/Reelz</p>

Ещё один многодетный представитель хип-хоп-сцены — Offset — и его четверо малышей

<p>Фото: <strong>instagram/</strong><a href="https://www.instagram.com/offsetyrn/" target="_blank"><strong>offsetyrn</strong></a></p>

Обладатель "Золотого глобуса" с пронзительным взглядом Алек Болдуин удостоился чести быть папой пятерых детей (одна малышка на фото не попала)

<p>Фото: <strong>instagram/</strong><a href="https://www.instagram.com/alecbaldwininsta/" target="_blank"><strong>alecbaldwininsta</strong></a></p>

Британский певец Род Стюарт может похвастаться восемью детишками (на фото — четверо сыновей)

<p>Фото: <strong>instagram/</strong><a href="https://www.instagram.com/penny.lancaster/" target="_blank"><strong>penny.lancaster</strong></a></p>

У вокалиста The Rolling Stones Мика Джаггера восемь отпрысков (на фото — шесть)

<p>Фото: pinterest/<a href="https://www.pinterest.ru/murielaikman63/" target="_blank"><strong>Muriel</strong></a></p>

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