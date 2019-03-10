Больше! Ещё больше! 10 звёзд, доказавших, что детей много не бывает

Любите детей? А знаменитостей? Предлагаем посмотреть на них вместе! Многие звёзды стали многодетными мамами и папами совсем незаметно для их поклонников. Не успеешь оглянуться, а любимый актёр уже нянчит девятого карапуза. Взгляните на Мэла Гибсона, например. Да и про остальных не забудьте!

Тори Спеллинг, актриса ("Беверли-Хиллз, 90210") — пятеро детей

Этого папу по праву можно назвать многодетным. У сердцееда Мэла Гибсона девять детей от трёх женщин

А у актёра-весельчака Эдди Мёрфи ещё больше — десять!

Рэпер Пи Дидди, наступая на хвост предыдущим звёздам, обзавёлся шестью прелестными ребятишками

Лучезарная актриса Кэтрин Хейгл стала счастливой мамой троих детишек

Актёр Крис О'Доннелл и пятеро его детишек

У рэпера, творящего под псевдонимом Master P, тоже девять детей. Даже не помещаются на одном снимке

Ещё один многодетный представитель хип-хоп-сцены — Offset — и его четверо малышей

Обладатель "Золотого глобуса" с пронзительным взглядом Алек Болдуин удостоился чести быть папой пятерых детей (одна малышка на фото не попала)

Британский певец Род Стюарт может похвастаться восемью детишками (на фото — четверо сыновей)

У вокалиста The Rolling Stones Мика Джаггера восемь отпрысков (на фото — шесть)