Больше! Ещё больше! 10 звёзд, доказавших, что детей много не бывает

Тори Спеллинг, актриса ("Беверли-Хиллз, 90210") — пятеро детей
Этого папу по праву можно назвать многодетным. У сердцееда Мэла Гибсона девять детей от трёх женщин
А у актёра-весельчака Эдди Мёрфи ещё больше — десять!
Рэпер Пи Дидди, наступая на хвост предыдущим звёздам, обзавёлся шестью прелестными ребятишками
Лучезарная актриса Кэтрин Хейгл стала счастливой мамой троих детишек
Актёр Крис О'Доннелл и пятеро его детишек
У рэпера, творящего под псевдонимом Master P, тоже девять детей. Даже не помещаются на одном снимке
Ещё один многодетный представитель хип-хоп-сцены — Offset — и его четверо малышей
Обладатель "Золотого глобуса" с пронзительным взглядом Алек Болдуин удостоился чести быть папой пятерых детей (одна малышка на фото не попала)
Британский певец Род Стюарт может похвастаться восемью детишками (на фото — четверо сыновей)
У вокалиста The Rolling Stones Мика Джаггера восемь отпрысков (на фото — шесть)
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